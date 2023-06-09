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底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

棄兔（全文完）

張嘉真

我知道該如何描述這件事，我擁有適切的詞彙可以抵抗。我也知道怎麼和腦海裡預設的蕩婦羞辱進行激烈的辯論，把它們趕走。心智上我並不害怕。

可是我一直在發抖。

彷彿知識是無用的，我最恨的其實是這個。老師是帶給我這些知識的人。

她暫時停下來，看著塌陷在椅子中的老師，站起來走到離老師幾步的地方，遠遠看她縮小的模樣。

誠如老師信中所言，以資格論而言，我們已經認知到這世界上有脆弱的雞蛋和狡猾的高牆，這是一個很好的消息，但我不想要我們只有一種面貌。

迷戀老師的過程的確讓我成為一個更喜歡的自己，是我主動想要把自己擺放在這個位置，我還無法割捨體制的肯定。我依然有過時的追求，尚未成為大人，仍然需要來自我之上的認同，證明我自己。

但是在二十歲的時候，我其實已經有能力去承受我所選擇的事物對我造成的傷害。只對我自己解釋是不夠的，我要讓妳知道，也讓我知道我做得到：我的無知與迷戀不該提供給老師任何逾越的感受，我感到安全應該是必然的，軟土從來都不是為了等待深掘。

我遇見的人，絕大多數都是世界上的好人，現在，我也能成為自己的好人。

用力捏著紙張過久變得青白的指尖，緩緩著色，回復到肉身的溫度。慘白透著絲絲的紅從她的指尖轉移到老師的耳畔。

「老師，妳真的看過被拋棄的寵物兔嗎？」

她搖頭。

「我也沒有。那天晚上回家後，我看了很多流浪兔認養的頁面，我想知道妳想像的我是什麼樣子。後來我才發現我找錯地方了。

「我應該來看著妳現在的樣子。」（全文完）

雞蛋

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