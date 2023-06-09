徐至宏／圖

曾幾何時，露西的丈夫湯姆的姊姊死了之後，沒想到天外飛來一筆遺產，有八十萬加幣那麼多。因此閨蜜跩起來了，成了暴發戶，講話也大聲了。

老太婆繼續咆哮：「我不管你喜歡不喜歡、開心不開心，我都會繼續開派對。」很顯然，那天老太婆去過美髮屋，把短金髮整理得蓬鬆蓬鬆。她戴著金框眼鏡和助聽器，講話時眼神和鷹勾鼻看起來都很嚇人。中等高度的她，年過八十仍虎背熊腰。

客人們站得遠遠地看著他們，有些竊竊私語、有些品頭論足、有些手上拿著紅酒猛喝。李萍看見房東 老太婆的女兒和女婿手上各拿著一杯紅酒，正在喝著。她最看不起那些因為不必付酒錢而大口大口喝紅酒的人。

房東老太婆的女兒史黛拉的衣服號碼，始終在十號至十四號之間擺盪。她總是圓滾滾的身材，要歸功於她習慣一邊開車、一邊吃洋芋片，她的身材像一大袋馬鈴薯。不過她的兩個女兒卻很瘦弱，因為史黛拉讓她們從小吃素。她們看起來有些營養不良，發展遲緩。老太婆引以為傲的女婿邁克，高大魁梧，是名牌大學的文學教授。為了表達對丈母娘的忠心，邁克三不五時會來幫老太婆做缺德的事，鋸掉馬修老人的籬笆樹也有他的份。

那天老太婆開派對開到深夜一點多，李萍母子以為可以鬆一口氣了，但是客人一走，老太婆馬上啟動烘乾機，烘乾她早先洗好的衣物。機器一啟動，至少需要一個小時才結束。

加拿大 的獨立屋都是木造的房子，任何聲音都很吵，更何況是三更半夜的時候。李萍所租的半地下室有兩個臥室、一個客廳、一個飯廳、一個衛生間，但格局很奇怪。李萍臥室的頂樓，就是大家開派對的地方，吳飛、吳翔兩兄弟的臥室旁邊卻是老太婆的洗衣間，真的是永無寧日。

因此李萍非常期待老太婆快去佛羅里達州過冬。但在期盼等待中，李萍聽說後院的海倫老太太因病去世了，馬修了無生趣。李萍沒有再看見他站在陽台上。

果然，一月中旬老太婆像沒事的人似的，前往佛羅里達州過冬去了。而她的女兒一家四口也去義大利 玩，渾然不覺這個世界大難臨頭，而且義大利將成為重災區。

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三月二十四日的凌晨兩點，對李萍是個極為恐怖的時間。在加拿大乍暖還寒的時候，房東老太婆的女兒、女婿一家四口，從義大利疫區剛剛下飛機，不回他們自己在多倫多的家，卻在三更半夜硬是擠進這個小小的房子來跟他們一起住。他們將在這裡隔離十四天。

一家四口，頓時讓樓上熱鬧了起來，腳步聲雜沓，有兩個噸位很重的腳步聲，另有兩個腳步聲較輕，但是喜歡跑步。由於半地下室有自己的供暖，因此不必啟動整棟房子的大暖氣。他們來了之後啟動了，感覺上，機器收集了樓上的廢氣往樓下送。李萍心想，樓下的他們呼吸了樓上送下來的廢氣，她和孩子豈不都在染疫的風險中嗎？這是什麼世道？

李萍戴上口罩，上樓去理論，說道：「你們從歐洲最嚴重的疫區回來，為什麼不回你們自己的家去隔離，卻在三更半夜，硬是擠進這個房子跟我們一起住？這裡樓上、樓下互通暖氣，你們會讓我們染疫。」

房東女兒史黛拉回答：「請你搞清楚，這房子是我媽的，我媽死了以後是我的。我愛住哪裡，就住哪裡。」

第二天早上，這一家四口無視於加拿大的隔離規定，全部一起去超市。幾個小時之後，李萍看見房東女婿邁克提著大包小包的食物和日用品回來。加拿大的三月末，天氣乍暖還寒，邁克卻衣衫單薄，而且穿著涼鞋。他身材高大，但以前曾經胖到接近三百磅，瘦下來之後並不結實。他的門牙齒列不正，因此講話會漏風。

李萍站在半地下室門口，剛開口說：「你們沒有遵守隔離的規定……」就聽見排山倒海的F*** off向她衝過來，李萍這輩子沒被人罵過那麼難聽的話。房東女婿邁克，這個多倫多名牌大學的教授，滿口髒話地說：「F*** off你在一月、二月的時候，一定去過萬錦市的華人超市，早已經感染了新冠肺炎。F*** off我要打電話叫警察來抓你們。」

他氣呼呼地把東西拿進起居室，把東西重重地往茶几上一放，「匡啷」一聲，整個茶几垮塌，其中一支腳斷了。他氣得踢茶几，導致再斷一支腳。

李萍大聲地說：「你沒看見你的兩個女兒也在旁邊嗎？你怎麼在她們的面前說那麼髒的話，你真的是大學教授嗎？你在大學也是這樣跟學生講話嗎？」

邁克馬上又以F*** off來回敬她。他轉身再出去拿一些日用品進來，他的車子停在車庫前面。他進門的時候，一不小心碰到了門口一百九十公分高木頭做的長頸鹿，導致長頸鹿撞上牆壁，把右耳給撞斷了。

史黛拉趕快把長頸鹿扶正，免得邁克再踢，擔心連長頸鹿的頭也被他踢斷了。她知道當邁克失控時，會亂踢一通。（三）