孩子是碎鈔機，她家還有兩個。每天孩子們終於回房睡著後，她已經沒有心力再去鍛鍊，只想躺著玩一會手機 。

「別這麼說，你現在當了媽媽，有兩個這麼可愛的寶貝，多少人羨慕你呢！」方曉燕說。

王慧問：「你怎麼會來新加坡 ？」

「度假。年底了，辛苦一年了，算是給自己的獎賞吧。」

「你現在在做什麼？」王慧問。

「自己開了個小買賣，賣化妝品的。」方曉燕說：「小本生意，餬口而已。別光說我，也說說你。過得好嗎？」

「也就那樣吧，現在生活的重心就是老公、孩子。」她不由得朝著兩個孩子睡覺的臥房望了一眼。

「真好。」方曉燕說，臉上是由衷的羨慕。這一絲真誠又疏忽而過的神情讓王慧的心裡有點動容，那個時候的她還理所應當地認為，在生活這場大比賽裡，自己依舊是勝過方曉燕的。她假裝抱怨地說，余浩現在的工作忙得要命，兩個孩子基本上都是她在帶。方曉燕認真地聽著，看到王慧手機裡兩個孩子從出生到現在的照片時，更是接連地發出讚嘆的聲音。

兩個人聊了快一個小時，基本上都是王慧在說自己家裡的事，她說起余浩還算不錯，但總是要出差的工作，自己有點摳門的公婆，還有兩個孩子。有好幾次她都想把話題引回到方曉燕退學的那一年，她很想知道，方曉燕後來的人生怎麼樣了，是過得好，還是不好。一來是因為自己真的好奇，二來，如果方曉燕在那之後的幾年過得不好的話，她也希望在方曉燕的心底，不要把自己當成是罪魁禍首。（四一）