現在，廖青推開二樓房間的門，一股霉味撲鼻而來。裡面很黑，洞穴般暗無天日。原來母親用木板把窗戶封死了，而燈泡早就壞了。她不得不打開手機 照明，去找那只衣櫥。果然，它還立在靠牆的角落裡，她並不能看見它的全貌，只在光束照到的地方出現它的局部輪廓，出現銀色的梅枝、喜鵲與蘭花，線條不全了，圖案也變得斑駁。

廖青想起幾年前，在北京 法海寺昏暗的大雄寶殿看明代壁畫，手電筒照到的地方依次浮現水月觀音的紗巾、小獸身上的毛細血管以及暈染的荷花……但不能同時看見這些，沒有全景、沒有整體，只有渙散的局部，而它們還會隨著下一場景的出現，自動消失在黑暗中。

此刻，她蹲下身，撫摩著木頭表面的花紋。在局部強光的照射下，它們似乎比記憶中的還要鮮亮和充滿光彩。但她知道，只要光束一滅，它們立馬消失得無影無蹤。這一次，她並沒有聞見那種氣味，除了嗆人的塵煙味。

樓下傳來母親和堂哥的說話聲。那個熟悉的慢條斯理的聲音，辨不出具體的談話內容。她心裡一震，還是碰到了。他的家就在附近，怎麼可能躲得過。母親大概已經把她從朋友那裡打聽來的消息彙報給了他，去外省辦一張不聯網的卡，錢到了馬上取出來，或者繞開銀行的支付網絡，要求支票 支付。也有可能這兩樣都行不通，但不試試怎麼知道。

廖青不知道為什麼害怕與堂哥見面，其實堂哥對她挺好，當年從山上挖來蘭花送給她、撿到漂亮的石頭也會讓她先挑……他知道她喜歡這些東西，自己的親哥哥從不會想到這些。（八）