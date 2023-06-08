我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

祈福（八）

草白

現在，廖青推開二樓房間的門，一股霉味撲鼻而來。裡面很黑，洞穴般暗無天日。原來母親用木板把窗戶封死了，而燈泡早就壞了。她不得不打開手機照明，去找那只衣櫥。果然，它還立在靠牆的角落裡，她並不能看見它的全貌，只在光束照到的地方出現它的局部輪廓，出現銀色的梅枝、喜鵲與蘭花，線條不全了，圖案也變得斑駁。

廖青想起幾年前，在北京法海寺昏暗的大雄寶殿看明代壁畫，手電筒照到的地方依次浮現水月觀音的紗巾、小獸身上的毛細血管以及暈染的荷花……但不能同時看見這些，沒有全景、沒有整體，只有渙散的局部，而它們還會隨著下一場景的出現，自動消失在黑暗中。

此刻，她蹲下身，撫摩著木頭表面的花紋。在局部強光的照射下，它們似乎比記憶中的還要鮮亮和充滿光彩。但她知道，只要光束一滅，它們立馬消失得無影無蹤。這一次，她並沒有聞見那種氣味，除了嗆人的塵煙味。

樓下傳來母親和堂哥的說話聲。那個熟悉的慢條斯理的聲音，辨不出具體的談話內容。她心裡一震，還是碰到了。他的家就在附近，怎麼可能躲得過。母親大概已經把她從朋友那裡打聽來的消息彙報給了他，去外省辦一張不聯網的卡，錢到了馬上取出來，或者繞開銀行的支付網絡，要求支票支付。也有可能這兩樣都行不通，但不試試怎麼知道。

廖青不知道為什麼害怕與堂哥見面，其實堂哥對她挺好，當年從山上挖來蘭花送給她、撿到漂亮的石頭也會讓她先挑……他知道她喜歡這些東西，自己的親哥哥從不會想到這些。（八）

北京 支票 手機

上一則

曾獲葛萊美 「新世紀音樂鋼琴聖手」喬治溫斯頓癌逝 享壽73歲

下一則

破洞星圖手記2022（中）

延伸閱讀

首投族／回到中興新村 追憶那些年

首投族／回到中興新村 追憶那些年
母親節好市多如花海 價格便宜選擇多

母親節好市多如花海 價格便宜選擇多
柳州苗族元寶山驚現「幽靈草」 摘了馬上香消玉殞

柳州苗族元寶山驚現「幽靈草」 摘了馬上香消玉殞
蕭美琴華府晤瓜地馬拉外長 重申兩國邦誼

蕭美琴華府晤瓜地馬拉外長 重申兩國邦誼

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
Mrs. H∕圖

灰燼的滋味（上）

2023-06-05 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

那些得失和悲喜

2023-05-31 02:01

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器