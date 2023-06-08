「那這個呢？」

她從資料夾中拿出一張紙。

她沒有給老師。

「密碼是我輸入的，跟老師給我的學校帳號密碼一樣。所有文章我都看過了。」

她們很安靜，她第一次看見老師嚇壞的模樣，這才慢慢和部落格文章的語氣重合。否則老師還是老師，和那個模擬她語氣寫部落格的人完全沒有關聯。

她拿著那張紙，維持不動，直到紙的前緣發顫。

「對不起。」老師的聲音也微微發抖。

「我看完以後，想了很久要不要跟妳說。我想了許多說與不說的版本，為什麼我要跟妳說、為什麼我不該跟妳說，我寫了一份稿，讓我一口氣念完，好嗎？」

首先，我不該看到這一切，妳沒有主動讓我接收，現在妳也沒有追問我，為什麼看到，所以我是在因為妳沒有實踐意圖的想法感到恐懼或是憤怒。其次，其實我看得出來妳詮釋的內容，如何建構在我們之間真實發生過的事件。簡單來說，如果妳收到的感受是一百，我不能否認我表現了八十，而且那些時候我都很開心，老師的一舉一動的確讓我覺得很開心。最後，老師是女生，我很抱歉這麼說，但對老師的迷戀讓我覺得安全，或許也因此洩漏不該外溢的快樂，我應該為了這份不正確的安全感負起責任。這些加起來，都足以說服我自己消化我的震驚。

可是，總是有可是，所以我今天才會來找老師。

那天回到宿舍，我覺得很冷，洗了澡也沒有好轉。

我一直在發抖。

我不確定是氣溫、咖啡 因，還是恐懼。雖然什麼事都沒有發生。

我明明掌握了可以讓老師很慘的證據，我當下就印出來了。（五）