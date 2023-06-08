我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

棄兔（五）

張嘉真

「那這個呢？」

她從資料夾中拿出一張紙。

她沒有給老師。

「密碼是我輸入的，跟老師給我的學校帳號密碼一樣。所有文章我都看過了。」

她們很安靜，她第一次看見老師嚇壞的模樣，這才慢慢和部落格文章的語氣重合。否則老師還是老師，和那個模擬她語氣寫部落格的人完全沒有關聯。

她拿著那張紙，維持不動，直到紙的前緣發顫。

「對不起。」老師的聲音也微微發抖。

「我看完以後，想了很久要不要跟妳說。我想了許多說與不說的版本，為什麼我要跟妳說、為什麼我不該跟妳說，我寫了一份稿，讓我一口氣念完，好嗎？」

首先，我不該看到這一切，妳沒有主動讓我接收，現在妳也沒有追問我，為什麼看到，所以我是在因為妳沒有實踐意圖的想法感到恐懼或是憤怒。其次，其實我看得出來妳詮釋的內容，如何建構在我們之間真實發生過的事件。簡單來說，如果妳收到的感受是一百，我不能否認我表現了八十，而且那些時候我都很開心，老師的一舉一動的確讓我覺得很開心。最後，老師是女生，我很抱歉這麼說，但對老師的迷戀讓我覺得安全，或許也因此洩漏不該外溢的快樂，我應該為了這份不正確的安全感負起責任。這些加起來，都足以說服我自己消化我的震驚。

可是，總是有可是，所以我今天才會來找老師。

那天回到宿舍，我覺得很冷，洗了澡也沒有好轉。

我一直在發抖。

我不確定是氣溫、咖啡因，還是恐懼。雖然什麼事都沒有發生。

我明明掌握了可以讓老師很慘的證據，我當下就印出來了。（五）

咖啡

上一則

曾獲葛萊美 「新世紀音樂鋼琴聖手」喬治溫斯頓癌逝 享壽73歲

下一則

破洞星圖手記2022（中）

延伸閱讀

江歌母親收到劉鑫69.6萬賠償款 準備捐出

江歌母親收到劉鑫69.6萬賠償款 準備捐出
降低心臟病、糖尿病風險 咖啡和茶有益健康…但應怎樣喝？

降低心臟病、糖尿病風險 咖啡和茶有益健康…但應怎樣喝？
持續為夫伸冤 中國時政部落格「編程隨想」妻子傳失聯

持續為夫伸冤 中國時政部落格「編程隨想」妻子傳失聯
台「大王具足蟲拉麵」登上CNN 網嚇壞：台灣有飢荒嗎…

台「大王具足蟲拉麵」登上CNN 網嚇壞：台灣有飢荒嗎…

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
Mrs. H∕圖

灰燼的滋味（上）

2023-06-05 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

那些得失和悲喜

2023-05-31 02:01

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器