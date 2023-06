徐至宏/圖

馬修跟海倫說:「我們種的籬笆樹慘不忍睹了,隱密感沒有了,觀賞價值也沒有了。我看,算了吧,統統砍掉吧!」

海倫也說:「砍掉吧!在我們有生之年,再也看不到成群的鳥兒飛來後院了。」

因此,有一天,耄耋老人連根挖掉了所有的籬笆樹。之後,買來了大量的木板,敲敲打打了好一陣子,自己努力安裝木板隔牆。李萍和吳銘看見老人如此辛苦地敲打,於心不忍。至此,李萍一家人再也看不到鬱鬱蔥蔥的後院了。向後院望出去,是馬修釘得很不專業的木板隔牆。

讓情況更糟的是,馬修連根剷掉籬笆樹的兩周後,有一個午後,下起一場大暴風雨,簡直是龍捲風等級,把後院的楓樹攔腰折斷了。吳銘和李萍都覺得不是好兆頭。

●

十二月底,吳銘接到消息說,父母親忽然得了重病,他急忙趕回武漢 探病。武漢封城的消息傳到加拿大 之後,李萍陷入前所未有的無助,她的丈夫吳銘不知何時才能再回到加拿大來。因為疫情 的擴散,連遠在世界另一端的加拿大小鎮萬錦市也不能倖免,每人都生活在恐懼中。

李萍原來在萬錦市的一家學院教電腦漫畫繪圖,現在因為疫情,學院關閉了,兩個仍在讀小學的兒子,學校也停課了。若不是加拿大政府廣發紓困金,兩個兒子也加發了牛奶金,否則,李萍真的無以為繼。

武漢疫情爆發之後,她告訴兩個兒子吳飛和吳翔,絕對不要跟別人說他們來自武漢。武漢對他們而言,在一夕之間變成那麼沉重的字眼。

那天又是房東老太婆開派對的日子。這加拿大八十幾歲的老人不在乎疫情有多麼嚴重、人們有多麼恐懼,仍然堅持開派對。這讓李萍想到「今朝有酒今朝醉,明日愁來明日愁」的詩句。

不過,唯一的好消息是到了一月中旬,房東老太婆和千千萬萬的加拿大老人一樣,都會飛去美國的佛羅里達州過冬。少了派對的喧囂,李萍一家人可以得到喘息的機會。過去七年,她一家四口在這半地下室,度過了安靜的冬天。

然而,疫情擴散,還能期待歲月靜好嗎?

寒風冷冽,李萍載著兩個兒子前往有吉祥寓意的希望港,去躲避房東老太婆打掃和吸塵器的各種噪音。在有鮭魚洄游的河邊,李萍打開手機的錄音功能,錄音道:「在海外的華人,每天都想哭一百次,遠在故鄉武漢的你,過得好嗎?」

但是這個希望港並沒有給李萍添加好消息。她當晚回到萬錦市之後,壞消息傳到了加拿大來,她的丈夫,兩個孩子的父親,死於武漢肺炎了。她的公公、婆婆也都過世了,消息讓她和孩子痛徹心扉。

這個時代,人命如風中燭,說滅就滅。而且武漢封城,李萍不能回去探望,如果能回去,也是凶多吉少。如果她也死了,吳飛、吳翔兩個小兄弟就變成孤兒了。此情此景讓李萍想起蘇東坡的詞:「千里孤墳,無處話淒涼。」

而此時樓上房東老太婆的派對,卻如火如荼地展開。

李萍聽到樓上傳來巨大的音樂聲,他們正播放約翰‧藍儂的歌Imagine:

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace……

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one……

李萍聽到一群人在大聲合唱這首歌。他們把這首歌奉為圭臬,每一次開派對都會拿出來唱一次。

李萍心想:樓上那些人,認為宗教是世界發生戰爭的罪魁禍首,沒有宗教信仰就沒有戰爭。是這樣嗎?但是我們一家四口是為了宗教自由,逃到加拿大來的,我們每個周日都上教堂,但樓上的人卻祈求這個世界沒有宗教。我們來加拿大,來錯了嗎?

李萍的大兒子吳飛即將邁入青春期,開始叛逆了。忽然,他拿起了家中十公升裝的空塑膠水桶,用力往樓上大門砸去,乒乒乓乓一共砸了七、八個塑膠水桶。樓上的人全部湧向大門口觀看。

房東老太婆衝到樓下來,對站在樓下門口的李萍母子吼叫:「你們敢再讓我這樣在客人面前丟臉,我會讓你們露宿街頭。下次我開派對時,你帶著孩子去多倫多住旅館,好好享受多倫多的警笛聲音。好讓你們知道,是我的派對好聽,還是多倫多的警笛好聽。」

李萍心想:我現在連付房租都有問題,你想我有錢去多倫多住旅館嗎?況且大瘟疫搞得人心惶惶,誰敢隨便去住旅館?

其實,李萍一家人為了躲避樓上的派對噪音,經常徘徊在外,直到夜深人靜的時候才敢回家。

老太婆看見李萍悶不吭聲,又咆哮道:「你聽得懂英文嗎?」在海外所有的華人都會說數種語言,包括家鄉的方言和英語。但她發現只會說英語的白種人一發起脾氣來,都會大聲斥責她:「你聽得懂英文嗎?」

老太婆的閨蜜露西也走下樓來幫腔:「對啊!不想聽我們的聲音就出去啊!」她對吳飛亂丟水桶很不以為然,罵道:「看你做的好事,把大門丟壞了,你賠得起嗎?」吳飛惡狠狠地盯著她。

老太婆年輕的時候,曾經經營過小旅館,那時露西來幫傭,清理旅館房間。(二)