王慧的媽媽辦了退休 ，專門過來幫他們帶孩子。孩子長到三歲，上了幼兒園，孩子姥姥查出來有糖尿病 ，沒法再繼續勞累。王慧沒辦法，只能辭了工作，專門在家照顧兩個孩子。兩個孩子都好動調皮，沒過多久王慧就心力交瘁，還好孩子聰明，學東西很快。尤其是雙胞胎裡的老大，四、五歲的時候，就說得一口流利的英語。

王慧把所有的期望都壓在孩子身上，孩子七歲那年，她帶著他們參加了一個雙語親子夏令營，在新加坡 的陽光下，她聽見有人叫了她的名字。轉過身去，一個女人正露著白牙，笑容熱烈地望著自己。王慧微微走神間，聽見那個女人說：「你不認識我了，我是方曉燕啊。」

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晚上回到酒店，等兩個孩子都睡著了，王慧才有工夫和方曉燕好好聊聊。本來方曉燕提議說去酒店大廳坐坐，可王慧不放心。她壓低聲音說，怕兩個孩子睡到一半醒來不見她，會自己開門出去找。

方曉燕問她簽證辦了多久，能不能在新加坡多留幾日。王慧說，跟團來的，按規定是不能單獨離團活動的。還好她住的酒店房間都是套房，她拉著方曉燕到外面客廳裡坐下。

「這麼多年沒見，你沒怎麼變啊！」王慧說，「不像我，天天圍著孩子轉，都成了黃臉婆了。」

話是這麼說，可王慧的心裡總是不甘心的。生完孩子後，她幾乎是每一年都把希望壓在下一年上。每一年的新年目標都是要變得更美、更瘦，可變美、變瘦除了要抵抗歲月之外，更是要花錢、花時間。這兩樣對她來說都很珍貴，使用的時候都得權衡再三。（四○）