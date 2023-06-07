我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

當時的月光（四○）

郁嘉茵

王慧的媽媽辦了退休，專門過來幫他們帶孩子。孩子長到三歲，上了幼兒園，孩子姥姥查出來有糖尿病，沒法再繼續勞累。王慧沒辦法，只能辭了工作，專門在家照顧兩個孩子。兩個孩子都好動調皮，沒過多久王慧就心力交瘁，還好孩子聰明，學東西很快。尤其是雙胞胎裡的老大，四、五歲的時候，就說得一口流利的英語。

王慧把所有的期望都壓在孩子身上，孩子七歲那年，她帶著他們參加了一個雙語親子夏令營，在新加坡的陽光下，她聽見有人叫了她的名字。轉過身去，一個女人正露著白牙，笑容熱烈地望著自己。王慧微微走神間，聽見那個女人說：「你不認識我了，我是方曉燕啊。」

8

晚上回到酒店，等兩個孩子都睡著了，王慧才有工夫和方曉燕好好聊聊。本來方曉燕提議說去酒店大廳坐坐，可王慧不放心。她壓低聲音說，怕兩個孩子睡到一半醒來不見她，會自己開門出去找。

方曉燕問她簽證辦了多久，能不能在新加坡多留幾日。王慧說，跟團來的，按規定是不能單獨離團活動的。還好她住的酒店房間都是套房，她拉著方曉燕到外面客廳裡坐下。

「這麼多年沒見，你沒怎麼變啊！」王慧說，「不像我，天天圍著孩子轉，都成了黃臉婆了。」

話是這麼說，可王慧的心裡總是不甘心的。生完孩子後，她幾乎是每一年都把希望壓在下一年上。每一年的新年目標都是要變得更美、更瘦，可變美、變瘦除了要抵抗歲月之外，更是要花錢、花時間。這兩樣對她來說都很珍貴，使用的時候都得權衡再三。（四○）

新加坡 糖尿病 退休

上一則

「法國第一美男」亞蘭德倫 得意珍藏月底登巴黎拍賣

下一則

沙漠火山與駱駝

延伸閱讀

當時的月光（三五）

當時的月光（三五）
李尚福晤新加坡防長 將設中星軍事熱線

李尚福晤新加坡防長 將設中星軍事熱線
當時的月光（三四）

當時的月光（三四）
當時的月光（三三）

當時的月光（三三）

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02

那些得失和悲喜

2023-05-31 02:01
花園邊的遊廊。（李源．圖片提供）

無意間走入天堂（上）

2023-05-30 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退