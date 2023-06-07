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棄兔（四）

張嘉真

「要試試看嗎？」

她深吸一口氣，點擊「下一則」，再看了一次那一句無中生有的回覆。

「好。」

文章解開了。

她有我想像中棄兔應該有的眼神，溫馴、渴慕、空洞。很難假裝沒有看見她，就像路過一隻趴在水溝蓋上的白兔一樣。我會停下來。

和我對到眼的瞬間，她立刻別開了視線。

我因此點了她回答問題。我想看她肩膀一跳，低下頭若無其事地翻找書頁，掩飾自己的驚慌，明明已經組織好完整的答案，卻還是緊張到唇齒不斷擦撞。

我為了她的努力，稱讚了她的回答。

她沒有抬起眼，髮後的雙耳發紅。

後來整堂課我沒有再提出問題，隨機點名的緊繃很快就在班上消散無蹤，剩她挺直的背獨自警覺到最後。人群三三兩兩地散去，我照例留到最後，等待有沒有人想要發問。

我注意到她深吸了一口氣。

然後她走到我面前，叫了我一聲。

「老師，」

她敲了敲門，老師請她進來。

「來的路上下雨了嗎？」老師問。

「沒有。」她將傘遞給老師，「要還給老師的。」

「喔喔，我都忘了，謝謝。」老師接過傘，放回辦公桌旁，順便拿了一瓶礦泉水走過來，「坐呀，妳想跟我討論什麼？」

「老師知道前幾天一開始是由我代為寄出的邀請信，後來老師們都把回覆的信件副本給我了嗎？」

「我沒有注意到。不過如果妳看到了也沒關係。本來就是請妳幫我處理這件事，只是沒想到，後來他都直接跟我對話了。」

「老師本來就希望我看到嗎？」

老師的眼睛張大了一點，似乎沒有想到她會這樣問。

「可以這麼說，我想讓妳知道我怎麼考量這件事。」（四）

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