徐至宏／圖

李萍和吳銘為了追求宗教自由，移民到了加拿大 。他們一家四口的中國老家在湖北武漢，他們住在安大略省萬錦市一個半地下室，已有七年之久，這裡讓他們享受了非常清幽的好日子。

所謂的半地下室，是指從前門進來的時候，必須向下走七階樓梯，才能到他家門口。如果往上走七階樓梯，則到二樓的房東 老太婆艾達的家。

半地下室的後門是落地窗，外面是一塊寬廣的草地。從後門走得出去，就不算是地下室。房東老太婆在牆邊種了一整排的繡球花，靠落地窗的兩側則種了藍紫色的風鈴花。後院左側有一棵兩層樓高的楓樹。楓樹是加拿大的國樹，幾乎家家戶戶都種楓樹。

此外，二樓的後面有一個向外延伸的陽台，陽台上放了陽傘、一張桌子、兩張椅子。老太婆以前常讓已經失智的丈夫愛德華坐在那裡曬太陽，但他失智嚴重，已經被送去附近的「香格里拉養老院」。

後院的鄰居是一對八十多歲的白人老夫婦馬修和海倫，為了享受美好的晚年，馬修在兩家的後院之間，種了一排茂密的籬笆樹。每到春來，籬笆樹開始復甦，到了夏天，鬱鬱蔥蔥越長越高，每天吸引了無數的藍樫鳥、黃鸝鳥、紅衣主教和知更鳥來覓食。來的鳥越多，馬修就餵食得越起勁，放出更大量的食物招引鳥兒飛來。

在一個夏天的周日下午，李萍一家四口剛剛做完教堂的禮拜，回到家中。房東老太婆忽然來敲打李萍的落地窗玻璃，吳銘打開落地窗。老太婆手上拿著電鋸，對吳銘說：「你把這插頭插上。」

插頭插好之後，老太婆拿著電鋸、拖著延長線，向馬修的籬笆樹走去，像掄起大刀一樣，毫不留情地啟動了電鋸，從右到左，把籬笆樹的頂部，齊刷刷地全部鋸掉約八十公分。伸到這邊的枝椏也一律鋸掉。

不久後，馬修聞聲趕來，氣得七竅生煙，大叫：「你又鋸掉我的籬笆樹，樹是我種的，你憑什麼鋸掉？」馬修的妻子海倫站在她家的小陽台張望。馬修家的黑色老狗跟著他親上前線，但愛莫能助。

房東老太婆說：「你的籬笆樹種在兩家的界線上，領空是我的。籬笆樹太高，擋住我的視線。」

馬修氣得團團轉，去找來水管，向老太婆噴水。老太婆威脅：「我的耳朵有助聽器，如果助聽器進了水，我會去告你。」

馬修氣急敗壞地說：「對我而言，籬笆樹是我的寶貝。我謹慎小心地修剪枝椏，不像你這樣亂鋸一通。」

老太婆得意地說：「你的寶貝枝椏伸到我的這邊來，就是侵占我的私人土地，我就能把它鋸掉。」

馬修說：「你每一次這樣用電鋸鋸掉籬笆樹，就像人類進行過一次重大手術 ，給它造成重大的傷害，你難道不明白嗎？」

老太婆說：「那是你家的事。」

老太婆和馬修為了籬笆樹爭吵，站在落地窗前的吳銘一家人看得一清二楚，馬修的妻子海倫也看得明明白白。

有如此不按理出牌的後院鄰居，當然讓馬修和海倫想在後院種樹牆，一方面保持隱密性，一方面帶來觀賞的綠意。馬修還搭了遮陽棚，在裡面放了戶外的家具，準備安享晚年。卻偏偏碰到這樣的後院鄰居。

吳銘跟妻子、孩子說：「咱們房東老太太做得太絕了，受傷的籬笆樹如果淋到雨，或是碰到露水，很容易感染生病，就像動過大手術的人類一樣，非常脆弱。」

海倫則心想：我和馬修所剩的日子不多了，後院的老太婆連這小小的享福心願也要破壞。

馬修和海倫喜歡在夏天的時候到後院乘涼，不願意待在室內吹冷氣。不像老太婆，整個夏天都把室內搞得像冰箱似的。有時戶外降至攝氏十四度，老太婆照樣開著冷氣，整個夏天室內溫度沒有高過攝氏二十三度。對吳銘一家而言，夏天就該有夏天的樣子，搞得那麼冷，實在浪費加拿大的夏天。

老太婆不但浪費電，也浪費水。有一次，吳銘一家四口去取泉水，天降大雨，開了四個小時的車，一路上整個大多倫多地區都濕答答的。方圓一百公里，只有老太婆的庭園灑水器在全力以赴地灑水。老天爺降下了三十毫米的甘霖，老太婆卻在灑水。

老太婆和馬修這兩個老人，不斷地上演相同的戲碼。每年夏天，老太婆至少兩次掄起她的電鋸，砍掉馬修的籬笆樹。有時還請來女婿邁克幫她鋸，馬修氣炸了，卻又敢怒不敢言。

老太婆不了解，已經長成的樹牆，如果其中一棵死了，市場上再也找不到相同尺寸、相同顏色的樹來匹配，觀賞價值會大大降低。每次籬笆樹被鋸掉了上半部之後，整株開始焦黃乾燥，再也沒有鬱鬱蔥蔥的美景了，藍樫鳥、黃鸝鳥、紅衣主教和知更鳥也漸漸不來了。

馬修看見一整排的籬笆樹逐年變得稀稀落落，榮景不再，非常唏噓感嘆。而且從稀疏的樹牆，他可以直接看到老太婆在後院的一舉一動，他想要的隱密感沒有了。真的，這世界上他最不想看到的，就是後院可惡的老太婆。（一）