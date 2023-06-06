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祈福（六）

草白

廖青十三歲去鎮上讀初中之前，每天都要在這條路上來回好幾趟。路邊的房屋早已人去樓空，經日曬雨淋，一點點瘦削下去，好似一個骨肉亭勻的人最終被歲月烤成一具骷髏。車子從一間塞滿稻草的農舍門口駛過，廖青看見那棵熟悉的柿子樹，往事在心頭激蕩。

那年夏天，她在滾燙的柏油路上來來回回，走得口乾舌燥、滿頭大汗。爺爺來學校找她，要她去外婆家躲幾天，能不回家最好別回家。因為哥哥回來了，帶著一身膿包和一張陰鬱的臉，誰也不知會做出什麼出格的事。但她還是選擇回家，她想看看到底發生了什麼，當走到那棵柿子樹下，她不敢往前了。

想到這裡，廖青握方向盤的手一陣發顫。視野前方出現拖拉機房，右邊便是那條進村的小路。在母親的指點下，她把車子停到曬穀場上，這是周遭唯一的寬敞之地。

當年，她就在這裡無師自通學會騎自行車，一開始不會拐彎，車龍頭直往土牆上撞，磕破了膝蓋，縫了好幾針。那微皺的疤痕至今還落在皮膚上隱隱可見。這裡每個角落她都熟悉，就因為太熟悉了，每次來總感到不安，好像有無數雙眼睛在暗處盯著她的一舉一動。

她們的房子位於村子的最西面，要穿過整座村莊才能到達。那些老嫗坐在屋門口──她們此行的必經之路上，凹陷的眼睛、乾癟的嘴唇，臉上皮膚像皺縮的橘子皮，可她偏偏每個人都認識，知道她們是誰的母親、誰的祖母。小時候的記憶強烈而固執，往往是照單全收。

當母親駐足，與她們打招呼、說話，她便害羞地站立一旁，對著那些衰老的臉龐展露笑顏。他們說起誰被兒子接到城裡去住了、誰老年癡呆了、誰又剛剛感染「新冠」死在醫院裡，就像聊田地裡瓜果蔬菜的長勢。（六）

蔬菜

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