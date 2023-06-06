想樂／圖

老師輕描淡寫地叫住我，問我還好嗎？

我根本不必思考我想得到什麼，這一切全部都是老師決定的。我想有一部分的我，著迷於此。

下一則。

以身分而言，我與老師會立刻從一種嬉笑怒罵的擬態中解消，成為學生與老師。權力關係的兩端，傾斜的天秤、受困的少年、狡猾的大人。

我一直都知道。

下一則。

私人文章。

她們對視一眼。

「劇情怎麼急轉直下？」朋友說。

「可是我也說不出是從哪裡開始，我們好像就不應該再看下去。」

「但一定是在這裡之前。」朋友指著螢幕上游標閃動的位置：密碼。

「雖然我也沒想到自己會去當老師的助理，但我從來沒有想像過老師會給我什麼。這樣說好怪，好像跟這個人一樣，我的意思其實跟她相反，我喜歡老師不是為了要從老師那裡得到任何回饋。重點不是回饋的隨機性，而是我不想。」

「對，老師是一種典範。」朋友敲了敲螢幕，「不應該是活生生的男人。」

「但她是不是沒有提到她老師的性別啊？」

她們快速捲動滑鼠，發現所有文章都沒有使用到代名詞。

「她好謹慎，竟然避開了所有性別線索。」

「她也沒有提到自己的性別。」

「我們在心中預設了一個讓事情變得不妙的腳本，所以現在我們才會覺得不妙。可以這樣想嗎？」

「其實我前幾天也目睹老師做了一件看起來不太妙的事。但不管是老師的決定或是我的感受，我都可以理解，我甚至覺得兩者是可以並存的。這樣算是一種相似的處境嗎？」她說。

老師寄了一封信，請她聯絡參與計畫的人選名單。

她點開檔案，看見一個眼熟的名字。關於那個人她所知的訊息，都來自謠言。她無從確認真實性，然而她從四面八方聽過一模一樣的故事。

她有些訝異，只能當作自己並不知情。

對方很快回覆，她將信件副本給老師，便準備退出這場討論。

兩人卻都還是將信件副本給她。她按捺不住好奇，一封一封點開。對方禮貌而含蓄地詢問自己是否適任，老師狀似不介意，卻私下請了別的助理去打聽事件的始末與後續處理。助理輾轉來找她八卦 ，她們順著前人留下的蛛絲馬跡，找到了匿名論壇上的文章。

「妳怎麼知道，這篇是在說他？」

「那時候大家都會互相分享。」

「所以沒有任何證據？」

「對啊！我又不是性平會，我只是負責看八卦的人。」

「所以我要把這篇八卦，轉傳給老師喔？太怪了吧，她也沒有更新後來怎麼樣了欸。」

「反正他們自己會看著辦吧。而且如果他們一直按到『全部回覆』，我就會全部都看到。」

她全部都看到了。

老師的詢問、對方的解釋，兩人最後客氣的結論。一切照常。

兩人的來往乾淨俐落，言之鑿鑿，沒有任何包庇與踟躕的空間。然而她始終有點猶疑，沒有如往常一般，回頭就把關於老師的小事，一字不漏地轉述給朋友。這個故事即使把過程還原得有血有肉，還是一不小心就會落入握有權力的人，聯手扼殺了一個女孩的痛苦的窠臼。

「雞蛋 與高牆是一種資格論，我並不常這樣看待一件事情。有時候要仔細辨認兩者之間的關係的代價，便是做出看起來支持優勢的決定。」

離開辦公室以前，她反覆看著由老師寄出的結論，最終將那一串信件，從自己的信箱裡刪掉。

下一則。

「雞蛋與高牆是一種資格論，我並不常這樣看待一件事情。有時候要仔細辨認兩者之間的關係的代價，便是做出看起來支持優勢的決定。」

我停不下來，腦袋一直在重播老師說的話。

反覆之間，我早已想好下一句對白：「老師，你其實一直都這樣嗎？在雞蛋與高牆之間，選擇一顆雞蛋，把它帶回高牆那一邊。」

最新一則，三天前。

「妳剛才是不是說過一模一樣的話。」

「對。」

「這不是妳的部落格。」

「對。」

兩人長久的沉默。

她受不了一直看到那行字，胡亂點回「上一頁」。

她們緊盯著電腦螢幕，不敢轉頭，深怕瞥見彼此的眼睛。

「請輸入密碼。」朋友喃喃念出畫面上的字，「密碼、密碼。欸，妳有那組老師在用的學校帳號的密碼對不對？」

「對。」（三）