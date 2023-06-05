王慧不說話。

「我就不明白了，你還有什麼不滿意的？」余浩是真的生氣了，「從咱倆開始談戀愛到現在，我什麼時候不是對你百依百順、有求必應的？花了多少錢，我就不說了，每一次鬧彆扭，都是我照顧你的情緒，我先服軟。你知不知道我也是個人，我也有我自己的情緒？」

王慧還是不說話，有眼淚從眼眶裡流了下來。

「你還是不說話是吧！你還哭，你讓大街上看見的人怎麼想？肯定覺得是我這個男的混蛋，欺負小姑娘。」余浩又嘆了一口氣，「我承認我今天跟你說話語氣不好，但你也得體諒一下我吧，你知道我現在的壓力有多大嗎？」他苦笑著搖了搖頭：「我不明白我到底是犯了什麼天大的罪，我自認做得不錯。對你從來都是毫無保留……」

「你騙人。」王慧小聲說。

「你說什麼？」余浩沒聽清。

「我說你騙人。」

「我騙你什麼了？」

「你受傷還被方曉燕送回你宿舍的事，你怎麼沒跟我說？」王慧盯著余浩的眼睛。

「我……」余浩一時語塞。

「你怎麼不說話了、你怎麼不解釋了，不是做得不錯，毫無保留嗎？」王慧還在喋喋不休地念叨著。余浩不願再聽，他逕直離開了。

那天王慧是一個人回到宿舍的。她一回去，就鑽進自己的床鋪把床簾拉緊，然後蒙著被子，默默地哭了一場。她故意關掉手機 ，不想讓余浩找到自己。余浩一直到了第二天，才來學校裡找她。他買了花，跟她說了好多聲「對不起我愛你」、「我的未來不能沒有你」這樣的話，兩個人在王慧的眼淚裡擁抱接吻，又和好了。

心軟下來的王慧有點後悔，其實說起來，自己也有隱瞞了余浩的事。（三八）