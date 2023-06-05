廖青的記憶中，她和母親從來沒有這樣相處過，溫暖、親切、自然，沒有齟齬和爭吵。到了零點，外面響起劈里啪啦的聲響，煙火在漆黑的夜裡綻放，一簇簇升起、綻放、凋落，好似無窮無盡。好久沒在現實生活中看見這麼美的煙花了，廖青站在窗前癡癡地觀看著。三年來頭一次，感覺到過年或許是一件值得期待的事。

那些煙花從沉默的人家屋頂上升起、炸響，肆無忌憚地放出猛烈的聲響，就像一個平時唯唯諾諾的人終於揚眉吐氣了一回，做了一回自己。

某一刻，廖青以為自己從小到大一直喜歡聽鞭炮聲，卻忘了有幾年無端排斥任何震耳欲聾的聲音，大年初一早晨起來聞滿城的硫磺味，更是讓人作嘔。她知道很多事情都在忘卻，惟有此刻才是真實的。

零點過後，鞭炮聲就像一條流速變緩的小溪，漸漸低落下去。年的腳步聲遠去，平常的日子正在到來。她轉身望向屋內，昏暗的燈光下，母親已經歪著頭睡著了。廖青關了燈，躺在床上聽母親那邊傳來的輕微鼾聲和窗外偶爾乍響的一兩聲炮仗聲，領略著新舊交替之際的異樣感，好像真的有什麼東西就此遠去，再也追不回來了。

3

童年的村莊離母親現在的住處並不遠，不過三、四里地，給人的感覺卻像是兩個世界。新房子造在通往縣城的大路邊，是一○六公交車的終點站，那裡位於一條分岔路口的盡頭，再過去便是鄰縣的地界了。連村名也改了，和另一個村子合併，荒唐的是兩個村子並不接壤，中間隔著好幾個大村落。

車窗外還是熟悉的風景，帶著這個季節特有的荒寒氣息。遠山是暗淡的灰綠色，更遠處恍似青煙籠罩，一片空濛。溪床很淺，一眼望去盡是裸露的碎石，好像小溪降格以求，成了石子灘。（五）