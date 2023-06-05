每個人的哀愁（一四）

夜幕已至，我只覺是我自己眼花。又或許愛自然、愛遠足的人，並不只有我自己。

我低頭快步，只想快點鑽進車子，開車離開。我把手抄進兜裡，握緊了車鑰匙。

就在我離車還有十幾步路的時候，從不遠處的那輛車裡，突然下來了一男一女。當我看清了那兩個人是誰的時候，幾乎就要當場暈倒。

「小志！」那個女人叫我，是藍清的聲音。

我目瞪口呆地望著她，還有從車的另一端繞過來，站在她身邊的麻老三。

「你，你們……」眼前的狀況超過了我的理解範圍，我不明白，我實在是不明白。

「他就在這裡，對不對？」藍清問我，她的目光鋒利如刀。

「你在說什麼？」我慌亂地辯解：「我只是來這裡散心。」

「小志，你還是告訴我們吧！準備了這麼久，就是等著這一天。」麻老三說。

「我……你們什麼意思啊？麻老三，你怎麼不跟你家裡人聯繫，你知不知道你媽急得都快去報案了……」我的音調因為緊張而高了八度，我感覺有汗珠從我的額頭上落下。

「你告訴我，我爸在哪兒！」藍清突然衝我吼道，我從來都沒有見過她這麼凶的樣子。她以前的那些溫柔，全部都是裝的。「金老闆已經因為販毒被抓了，緝毒隊的警官找到了我，我才明白了我爸以前說過的大生意是怎麼回事。金老闆交代了我爸與他的一批貨一起下落不明的事，警方通過線人一層一層追查下去，終於找到了最初的那個蝦兵蟹將。他說只記得那人的胳膊上，有一個圖樣別致的紋身。他問過那人從哪搞來純度這麼高的貨，那人說漏了嘴，說是和自己的兄弟幹了一票大的。」

「你跟我說這些做什麼？這些都跟我有什麼關係？」我故意擠出幾個乾巴巴的笑聲，「你們簡直是莫名其妙！」（一四）