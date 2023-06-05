想樂／圖

八十六棵樹的間距總和有多長？她胡亂想起小時候深感棘手的植樹問題，最後她總是生硬地把結論背下。頭尾都種樹答案要再加一，細想或許能理解其義，她並不想要，她只想不斷再加一棵樹。

路的盡頭，老師要向左轉，她還沒想好該說什麼就叫了：「老師，」

老師轉過頭，看起來有些訝異，對她禮貌地一笑。

老師沒有認出她是誰。

到嘴邊的話忽然卡住，她也假裝這只是一聲招呼。

兩人點了點頭道別。

她轉身將瓶裝水丟進垃圾桶。

「妳領到很苦命的劇本。」

「這才是普通人的現實世界。」

她點擊下一頁。

下一頁。

下一頁。

下一頁。

比起期中考很難，更難的其實是準備期中考。

被老師記得的快樂在這時候統統反噬，雖然知道我不是那種會得到老師特別期望的學生，也知道自己再怎麼努力，都只能寫出一些普通的答案，我還是停不下來。

後來我去了書店 。

我把書架上有關老師的書統統拿下來，老師翻譯的書、老師導讀的書、老師與其他人合著的書。

老師在一篇文章的結尾註腳寫了謝辭。感謝給了幾位同輩學者，還有那一年老師在學校開設課程參與的同學。

老師果然是老師。

我也希望我能用這種方式靠近老師。好想為了老師，變得更聰明一點。

公布期中考成績的那天下課，老師叫了她的名字。

老師問她，有沒有時間聊聊？

教室人來人往，外面飄著小雨，老師說：去辦公室好了。

老師打開門，示意她坐下，走到辦公桌前拿了一份考卷。

「妳的考卷。」老師說，「這次寫得很好。」

「謝謝老師。」

考卷上滿是意味著讚賞的底線，她的眼眶發熱發脹，伸手要去接。

老師沒有給她。

「妳考試前，有跟已經修完這堂課的同學討論過嗎？」

她搖頭。

「妳的答案寫得很好，但整體而言，讓我有些疑慮。你行文的方式讓我有種似曾相識的感覺，不過我的確沒有找到相應可以讓妳參考的答案。我也有與助教討論過這個情況，但是他沒有這種感覺，所以我想問問妳，是怎麼準備考試的？」

雨聲忽然變大。

「妳可以慢慢想。」

老師站起身，去把窗戶關上，雨滴噴到老師的褲腳。

「我複習了老師開的指定閱讀，還有老師上課的簡報檔案，也有看之前的考古題寫擬答。」

她打開平板，將擬答的檔案拿給老師看。

「妳寫了兩個版本？」

「對。」

「這兩個版本的口氣的確有點落差，但內容都差不多，寫得很好。可以問妳為什麼又寫了後來這個版本嗎？」

「我寫完第一個版本以後，覺得好像不夠好。但不知道要複習什麼了，就去看了老師寫的文章。」

「妳是說我補充的講義嗎？」

「不是，是老師在網路上公開的文章，我可能看太多了，所以後來這個版本的語氣有點像老師。」

「為什麼看呢？」

她回答不出來。

雨聲之中，老師慎重地感到抱歉，跟她討論她的答案，還有老師文章的內容，最後老師問她有沒有帶傘。

她搖頭，老師給了她一把。

「好巧喔，這就是狂粉的邏輯嗎？」

她看了一下文章日期，「她的期中考比我們晚了一個月。」

「希望她不要被她的老師誤以為是抄襲。」

「下一篇她有說結果嗎？」

朋友點了下一頁，「沒有欸，發生更重要的事了。」

老師問我要不要當助理。

我沒有立刻回信，可怕之處在於我知道需要思考，如果老師不只是老師，我會想從老師身上得到什麼？其實就連現在而言，我都沒有認真思考，我這麼喜歡老師是因為我缺乏了什麼，沒辦法從他人身上獲得的感受。我總是模糊地渴望，胡亂地感到滿足。如果老師像是神燈，或是生日蛋糕，我可以清楚地向老師許下三個願望時，我會說出什麼？

首先，我會希望老師不要告訴別人。

下一則。

我原本以為，我不應該在老師面前，流露失敗的一面。

被老師看見我的失態，我就會從已經不是很聰明的學生，變成更加幼體化的存在。在往光譜上的普通學生靠近的路上，我可以說是進一步退兩步。

這些芥蒂在經過老師的辦公室門口，看見老師的時候全部瓦解。（二）