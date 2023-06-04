每個人的哀愁（一三）

可麻老三又怎麼會突然消失，那些跟蹤他的陌生人又是誰？我坐立不安，思索再三後，我還是決定親自回到那個地方看看。我知道不可能有人發現那個地方，可我就是得自己親眼看一看才能放心。

我給手底下的業務員交代了一下，又給藍清發短信，說自己得回趟老家處理點事。我租了一輛車，然後獨自開去了漠鎮。

7

好幾年過去了，可我還是很容易地就找到了那個地方。我這才意識到，我曾經告誡自己一定要忘掉的東西，其實一直跟著我。那些畫面、聲音、氣味，無不記憶猶新、栩栩如生。

我把車停好，然後獨步走了很久。一切好像都沒變，山裡只有我一個人，這裡像是個久久未被人類打擾過的世外桃源。這樣很好、這樣很好，這樣的地方適合埋葬祕密，也適合長眠。

我想，也許未來的某一天，我會帶著藍清來到這裡。這裡山景秀麗，適合散心、適合野餐。

我的心裡對於老天爺的安排，竟然生出了一絲感激。也許他知道我並不是一個徹頭徹尾的壞人，所以給了我一個可以用一生來補償的機會。

我望著眼前平整的、長著雜草的山地，並不確定具體的地點是在哪裡。我對著那個大概的方向雙手合十，口中念念有詞：「總有那麼一天，我會帶她來看你。我會好好待她，你放心。」我掏出背包裡的白酒，擰開瓶蓋，將酒倒在我面前的地上。

我又獨自在山裡待了一會，然後朝著停車的地方走。經過這麼一趟，我的內心已經安穩了不少。麻老三的失蹤與我無關，即使真的有人找我，我也不怕。

當我開來的車出現在我視野裡的時候，我開始覺得有什麼地方不對，在它的附近還停著一輛黑色的車。（一三）