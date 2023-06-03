三個愛喝咖啡的女人（全文完）

「當然所謂的巷弄，並不都是這種靜謐充滿綠意與濃濃文化氣息的日式建築。像今天走進這一條巷子時，我看到有一家應該是翻新設計的唯美玻璃屋景觀餐廳，呈現令人著迷的簡約之美。我相信台北這一區，一定有更多老街新貌的巷弄，美琴對老屋活化與創意魅力的巷弄新文化，比我們都熟悉，下次能不能找一處文創熱點？也許我們可以先逛逛書店 、藝品店，再吃飯。」馨馨熱切地說。

「我贊成，」雅君彷彿在黑暗中，看到一支溫暖的、燃燒著的燭光向她召喚，飄忽的靈魂像是在荒原中終於找到了目的地，感動地說：「今天這個聚會，讓我像吃了一粒大力丸，精神百倍。原本我以為只有我一個人深陷泥淖，奮力想邁出泥淖，誰知道連鞋子都深陷在泥淖裡頭拔不出來，妳們知道那種感覺有多可怕嗎？現在才明白，每個人都有不同的困難處。今天我學到很多，至少學會謙卑與感恩，回去可以繼續奮鬥了。謝謝妳們把幾乎與現實脫離的我拉回來……」

「先找好印傭，慢慢妳會揣摩出一套與妳公公相處的方式的。」美琴說，「需要幫忙就說一下，我們都在。」

「是啊、是啊，就這樣說好囉。」馨馨說。

雅君乖巧地點點頭，看了看手錶，有些不捨地說：「時間過得真快！差不多了，我該回家了。」

「我也出來了大半天，乾脆大家一起走吧。」馨馨說。

「好啊，我找好地點，再通知妳們。」美琴答應著。

三個女人收拾好，邁出靜謐的咖啡 屋。穿過長巷，前面就是車水馬龍、熙來攘往的塵俗了。（全文完）