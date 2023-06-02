每個人的哀愁（一一）

「後來那些人還來過我上班的美甲店。我問過他們在找什麼，他們卻反問我，問我你爸有沒有留下什麼東西給你。」

「那你覺得他們在找什麼呢？」我明知故問。

「我也不知道啊！除了廠裡分給他的那套一室一廳的破房子，我爸什麼都沒給我留下。幸虧他下崗以前就是在廠裡開車的，算是有門手藝，後來才能給人家開車掙口飯吃。但也是這開車害了他……」藍清忍不住直搖頭。

「為什麼這麼說？」

「後來我們聽警察 說，他出事的那一片挺亂，以前也有司機報過警，說是有人攔路搶劫。他們還去蹲守過，可犯罪分子機警得很，估計早就換地方了。而且我爸的車被找到了以後，那片地方也就再也沒有出過事。」

我安靜聽著，不知道該說什麼才好。

「我爸也是，出事前的那個月整個人顯得特別興奮。有一次也不知道是什麼日子，他還買回來一瓶酒，自己對著我媽的遺像喝，喝完了又哭、哭完了又笑。他說他很快就能掙夠錢，讓我去國外留學。」藍清悽慘地笑笑，「也許那就是癡人說夢，或者說是命運的迴光返照……」她嘆了一口氣，「我就是想知道我爸在哪，活要見人，死要見屍。他就是死了，也不能成為孤魂野鬼。」藍清帶著哭腔說。

她一直都有想要找到爸爸的信念，信念成了執念。因為這樣，我知道我這一輩子都不可能離開她，都不可能放她走了。

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買了房子以後，家裡開始操心我的終身大事，時不時就打電話過來催問。以前問得少，是因為知道家裡的條件不好，姑娘們都不是傻子，嫁人是為了幸福，不是為了吃苦。（一一）