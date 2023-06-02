想樂／圖

新娘長得比堂哥還高半個頭，從小被父母拋棄，是在養父母家裡長大的。結婚時，養父母那邊一個人也沒來。那家人原本以為沒有生育能力，沒想到撿了女嬰不久便懷上了，還是個男孩。這麼多年一直把養女當免費保母使喚，打罵不休。

後來每次見到堂嫂，她總忍不住想，有如此遭遇的人，大概會和常人不一樣吧？可堂嫂總是笑咪咪的，什麼也看不出來。或許是不想讓人看出來。一直以來，廖青都無法完全相信母親的話：「兩個人吵起架來，那個女人還會拎著菜刀，追著你堂哥滿村子跑。」但她知道那八成是真的，生活中總有人無法控制自己的情緒。

廖青準備除夕日回去，年後即返。她在縣城酒店訂了房間，並預付了三個晚上的房費，還不能退。這樣母親就不會強迫她住在家裡了。她決定以後都這麼做，能住酒店就住酒店，沒必要省那個錢。

如果母親願意，也讓她住到酒店來，兩人安安靜靜地說一會兒話。記憶中，她從來沒有和母親促膝長談過。母親總是忙，以前忙於生計，現在則忙著帶孩子，帶完姊姊家的小孩，再給哥哥帶。

電話裡，廖青問母親需要什麼。母親照例說什麼也不需要，只要她人回去就好。很久以前，廖青便發現，給母親送禮物是件難事。母親對任何東西都頗為挑剔，很難有完全契合她心意的。好幾次，母親還拿著她新買的衣服找裁縫師傅改，弄得七零八落，完全走樣了。之後，廖青乾脆什麼也不買，包個紅包了事。

這次，她想買份別致點的禮物給母親。母親含辛茹苦了大半輩子，沒享過一天福，如果花點小心思就能讓她高興，何樂而不為？廖青當然不可能送母親香水或護膚品，那會讓兩人都感到尷尬。廖青在網上搜了搜「給老人買什麼禮物好」，跳出一大堆東西，無非是洗腳盆、頸椎按摩器、安眠枕頭之類的保健品。這些東西她買過一大堆，有些連包裝盒都沒拆。儘管如此，她還是逮著機會就買，尤其是當心下內疚時，更是花錢不眨眼。

有一次，廖青在電話裡聽母親說，腳上長灰趾甲都十幾年了，擔心哪一天傳染到手上，「真要是那樣，連手都伸不出來，太難看了。」她馬上買了一種叫「康甲阿贊多」的藥寄過去，囑她早晚各塗一次。她可以給母親買藥，但做不到每天打兩次提醒電話。後來，再問起此事，母親總含糊地說：「好多了，真的好多了，沒什麼事了。」──生怕追問起來，又要埋怨她了。

春節前最後一個周末，廖青去逛萬達廣場。四層樓逛下來，各色商品琳瑯滿目，灼熱而刺眼，但一無所獲。那些東西離母親很遠，不是母親這樣的老人所樂意享用的。母親到底需要什麼？她實在一無所知。

2

除夕那天，高速暢通無阻，車流量比平日少了不只一半。某個瞬間，廖青甚至想讓車子一直開，開到哪裡算哪裡，在路上跨年也未嘗不可。

她比預計的提前一小時到家，母親已燒好飯菜等著了。屋子裡光線昏暗，特別是從正午明亮的日光裡走進去，更增添了某種晦暗不明的氣息。她的母親姚玉英正低垂著頭，坐在飯桌邊上，好像快睡著了。母親比三年前老了許多，整張臉有些浮腫，完全沒了電話裡的神采。

廖青走過去喊了一聲「姆媽」，想伸出雙臂抱一抱面前這個女人，但被什麼東西阻止了。她挨著母親坐下，塑料座椅有些搖晃，不得不雙腿岔開，身體微微傾斜著，勉強坐穩了。

屋裡安安靜靜的，沒別的人。他們都去了哪裡？那幾個小孩呢？她往裡屋探了探頭，頗感詫異。母親這才告訴她，哥哥一家都去了嫂嫂的娘家過年，侄子星星和小宇也跟著去了。本想過完年再走，可那邊有親戚正月初二結婚，索性早點過去幫忙。

母親說這些時，她還沒反應過來。直到那扣在菜碗上的蓋子被一一掀開，食物溢出的香氣將整個空間瞬間占滿，它們彼此浸入、滲透，將其餘一切驅逐殆盡，才感到眼前陡然亮堂起來。她迫不及待地舉箸，聽見自己嘴裡傳出模糊的咀嚼聲，還有些吃驚──已經很多年沒這樣肆無忌憚地吃飯了。

飯後，母親建議她去房間裡休息。「晚上我們去大姊家吃飯，今年人少，就不出去吃了。」廖青點頭，不敢提自己已經訂了房間，今晚就不睡在這裡了。

母親和六歲的侄子小宇住一個房間，不大的空間裡堆滿變形金剛、小人書、積木等玩具，連床上和枕頭上都有。她皺著眉頭慢慢收拾起來，準備將那些開裂、破損、缺胳膊斷腿的統統扔掉，讓母親的房間變得乾淨和整潔些。

她正低頭撿拾時，母親走進來叫嚷道：「小妹啊，快別累著了，回頭還是要被小宇弄亂的。」（二）