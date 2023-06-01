他不記得在使用過程中，發生過什麼洩漏事故，可怎麼偏偏就懷孕了呢？他的心裡是不希望王慧現在就生孩子的。但是他也明白孩子懷在王慧的肚子裡，想要打掉，也是王慧受罪。

這件事他沒有瞞父母，父母的意思是能要就要，但是如果王慧不願意生，他們也不會強迫。不管王慧怎麼樣想，他們都支持。他們給余浩的卡裡打了一萬塊錢，讓余浩原封不動地都給王慧。

王慧父母的意思也是讓她把孩子生下來，做人流對身體傷害太大。大不了孩子生下來，交給他們帶，王慧和余浩還可以繼續上班賺錢。

兩家人見了個面，匆忙地商訂好了結婚的事。余家和王家各出二十萬做為首付，在王慧娘家的小城，按揭了一套兩室一廳的房子。房產證上寫的是王慧和余浩兩個人的名字，雖然小兩口婚後不會回到小城去發展，但有了這個房子，也算是給了王慧一個交代。

王慧和余浩趁出懷以前去領了結婚證。兩家人商量好，等到孩子出生，王慧身體恢復過來以後，就會補辦婚禮。

那份在外貿公司的工作王慧最終還是沒能做長，懷孕的頭三個月她天天吐，吃什麼吐什麼，人瘦了一大圈。到了第五個月，終於不吐了，能吃進去飯了，去做孕檢的時候卻發現了大問題，沒有胎心，胎停了。

去做引產的那天下著雨，王慧躺在床上，默默地流著眼淚。余浩坐在外面走廊的長椅上也是面如死灰。好像還在不久之前，他還是個音樂學院的追夢男孩，剛剛開始自由地享受愛情、享受獨立、享受性。可怎麼一瞬間，自己就變成了一個已經領了結婚證，正失魂落魄地坐在婦產科外面，等著老婆的潦倒男人。（三四）