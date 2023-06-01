每個人的哀愁（一○）

我問他是怎麼辦到的，他說他認識的人裡有人有門路。但是因為轉了幾次手，所以被扒了好幾次皮，到手的錢已經大打折扣。他問我現在在哪兒，我告訴了他旅館 的地址。

祝永吉是第二天到的，他穿著灰色的外衣、戴著鴨舌帽，把手裡的一個旅行袋交給我。他走了以後，我打開一看，當場被嚇得癱坐在地。我這一輩子只在電影 裡，見過這麼多的錢。那些錢，我一直小心保管，直到幾年後，才終於拿出來用。

6

我問藍清：「你最後一次見到你爸爸，是什麼時候？」

「那個時候我還在上大二，我爸爸在給私人老闆開車。他的老闆很忙，所以他也很忙，我們每個禮拜都會通一次電話，都是他打到我們宿舍裡。可是那個周末，他的電話沒有來，下周、下下周，還是沒有。我給姑姑打電話，她說也聯繫不上他。後來我們去報了警。」

我的心底警鈴大作，可我還得強裝鎮定地問：「警察 怎麼說？」

「警察找了，可後來只是找到了爸爸開的車，玻璃被人砸得稀爛。他們只在車裡的座椅上找到了一點爸爸的血跡，後來人一直沒有找到，爸爸還是失蹤狀態。」

「然後呢？」

「我休學了，因為姑姑自己生活也困難，根本沒有辦法負擔我的學費。我只好出來打工。我爸爸那個姓金的老闆來了家裡好幾次，說是來看我，每次都帶著吃的、用的，還給我留錢。可他每次來都帶著好幾個男的，我和他在客廳裡喝茶聊天的時候，那幾個男的就進裡屋，聽動靜像是在找什麼東西。我想問，也不敢問，我知道姓金的老闆不好惹。」（一○）