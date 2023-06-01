三個愛喝咖啡的女人（一三）

美琴笑著說：「我和哥哥都住在國外，本來就照顧不了。這個女護工看來也不是那種為了貪財，才接近我爸爸的。我爸爸的錢向來都花在買書上頭，手邊的錢能有多少啊？這些書，他當寶貝，我看要賣出去，還不容易呢。」

「我們這個三明治世代，真是不容易呀！」馨馨說，「看我們三個，目前情況最辛苦的還是雅君──雅君妳要多擔待一些，加把勁兒喔──希望你們趕快找到好的印傭，妳就可以脫離苦海了。」

「謝謝，希望很快就能定下來。」雅君看看錶說，「時間過得好快呀，我再過一會兒就該回去了，快樂的聚會總是這麼短暫……」

「好啊，我們先講好下次到哪裡聚會！」馨馨說，「美琴，妳從小住在一條帶著文人氣質的隱蔽巷子裡，印象中巷弄對妳來說，一直就具有不可致命的吸引力。也許，妳又找到一些祕境了？」

「是啊，不同的巷子總有不同的房舍、商家，不同的流動攤販。我小時候每次經過一條巷子，都覺得裡頭真的就是一個祕境。窄小的巷弄蜿蜒曲折，有時走著、走著，像進入了一個迷宮，有時忽而冒出鬧烘烘叫賣聲的傳統市場，或者闖進整條都是骨董老茶、乾貨幽暗店舖的巷子；又忽然豁然開朗，綠木成蔭，一排排庭院深深有著圍牆的房子。連牆頭上冒出來的樹葉枝枒，都充盈著濃郁的文化氣息。」

「妳最近發現什麼新的據點嗎？」

「這些年台北巷弄變化實在不少，我有時走著、走著，不經意就會看到一棟看起來分明是舊時平實的住家屋子，台階與樑柱上還留著歲月的痕跡，明亮的窗戶上卻掛著一個Open的牌子。」（一三）