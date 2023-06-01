想樂／圖

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黃昏，廖青站在辦公樓附近的天橋上，看落日從城市那頭緩緩沉降，而暮雲合璧，就像一個完美世界的瞬間生成或緩慢降臨。從前，在家鄉，那些蒙了塵灰和陰影的歲月，她對自然萬物熟視無睹，連家門口的樹什麼時候開花、開什麼顏色的花都想不起來。

看過落日的傍晚，廖青回到獨居的公寓樓裡。她嘗試繪畫已有月餘，先在數位板上畫，始終覺得隔、不過癮，轉而開始手繪。彩色鉛筆、米白色素描紙，就像心靈的顯影液，腦海裡浮現什麼便畫下什麼。

母親姚玉英打來電話時，柿子樹下已站了一名小女孩，可女孩的臉龐怎麼也畫不全。母親的聲音夾雜著莫名的興奮，也可能只有和她講電話時才如此，「小妹啊，今年的年夜飯想去哪裡吃？要不要去飯店訂上一桌？」

彼時，離春節尚有月餘，身邊還沒有人為過年提早準備什麼，廖青想，這也太過心急了吧。但她明白母親的意思，疫情 三年她都沒回，難道今年還有缺席的理由？

她也不知自己為何如此害怕回去──是回去，而不是回家。大概也不是害怕，總是莫名不安，好像一旦回到那裡，什麼事情都可能發生。到底能發生什麼呢？她也說不清楚。

那之後不久，她又接到母親電話，這回傳來的消息讓她有些坐不住了，「老房子馬上要拆了，你快回來看看吧！喜歡什麼就帶走，放在我這裡也沒用！你哥哥、姊姊都不喜歡那些舊東西。」母親像是宣布一件期盼已久的大事，而這事無疑也有她的分兒。

那可是她從七歲住到十六歲的房子，父親在那裡陷入彌留，祖父母也相繼在那微弱的白熾燈下嚥了氣。它早就無人居住了，傳了很多年要拆都沒動靜，如今終於塵埃落定。

「你堂哥的房子也要拆，可他實在不想搬。政府的人說當釘子戶可不成，高速公路要拓寬，這是省裡下的紅頭文件，不是哪個人一句話就能改變的……」母親的絮語聲中，腦海裡慢慢浮現堂哥廖一偉的模樣。堂哥大 她八歲，今年也快五十了。年輕時就瘦，這些年添了二胎，大概越發瘦得不成樣子了。廖青不知堂哥為什麼反對拆，即使為了孩子考慮，也應該搬出來。

已經很多年沒碰見堂哥了。廖青從不主動與親戚聯繫，即使過年回去，也是能躲則躲。為此，母親沒少埋怨她，她不能說無動於衷，但也談不上有什麼愧疚之情。可偏偏有時候，她又懷著強烈而莫可名狀的心情，迫切想要回去看上一眼。

那還是和前夫離婚的第一年，她像個孤魂野鬼似地出現在親戚中間。他們察覺到她臉色有異，誰也不敢多問。她終於成了這個家的客人，要緊事是不會和她講的，也和她無關了。

這些年，母親這邊的親戚中不時有噩耗傳來。大舅過世了，從診斷出惡性腫瘤 到離世，只有短短半年時間。二舅的身體也不怎麼好，三天兩頭跑醫院。而外祖父母早已在另一個世界團聚。所有這些，她雖不在現場，卻比親歷者更覺世事無常。

父親那邊的親戚更少，除了堂哥一家。堂哥是她大伯家的兒子，小時候兩家比鄰而居，後來搬了新房，也離得近。堂哥的命運實在很不好，十五歲時便死了母親。伯母死於一次海難事故，船上六十幾個人連同船員葬身大海，連個埋骨之處都沒有。

伯母死後，大伯就變了個人，整天不是罵罵咧咧，便是爛醉如泥，看誰都像肇事者。堂哥十七歲那年，據目擊者稱，一個身材高大的外鄉女人在集市上扶著搖搖晃晃的大伯，兩人說說笑笑，一忽兒就不見了。

每次想到大伯，廖青腦海裡便浮現出《紅樓夢》裡的甄士隱隨著一僧一道歌嘯而去的情景。她寧願大伯跟隨檻外人走了，而不是傳言說的被江湖騙子擄走。

堂哥初中畢業跟人學電工，黝黑的臉龐、精瘦的身子骨，好似發育不良的少年。如果不是手腳勤快、腦子靈光，早被人攆回家了。那些電表、電線、電筆──所有帶「電」字的東西，都讓他迷惑、興奮、尖叫，好像面對的不是生計大事，而是某種會發光、發亮的東西。

如果堂哥不是堂哥，而是她的親哥哥，會怎麼樣──在這件事情上，廖青相信母親和她心靈相通，只是誰也沒有說出口。這也成了她們之間心照不宣的「祕密」。

那些年，母親在電話裡以各種語氣口吻轉述堂哥的事，尤以各種相親史讓她瞠目結舌。有個雲南女孩都在堂哥家住上大半年了，不想有一天趁著堂哥出門幹活，悄悄溜走，更不可思議的是，女孩居然順手帶走堂哥收藏的數百隻蝴蝶標本，而值錢之物一樣不少。

堂哥終於在三十二歲那年結了婚。無論在城裡，還是鄉下，這都算是晚婚了。母親告訴廖青，她給堂哥包了一個大紅包。當說出那個具體的數字時，廖青還是大感詫異。（一）