這樣想著，方曉燕的心裡就好受了一點。那幾天她的世界是撕裂的，她其實已經在心裡默認了答案，可還是忍不住用最惡毒、最下流的話，咒罵自己那顆漸漸往邪路上走的心。但她又覺得，這也許是老天給她的機會，甚至，是老天爺的賞賜。可念頭一出來，她就忍不住扇了自己一個耳光。耳光是她在廁所的隔間裡扇的，「啪」的一聲響，把正在隔壁蹲坑的女生都嚇了一大跳。

決定去見湯老闆的那天，她故意沒有吃飯，她怕自己會吐。從出租車 裡下來的時候，她注意到了天上的月亮。月亮好大、月亮好美，她定定地看了月亮好幾秒。她覺得自己一直這樣疲於奔命，為了明天能夠有吃飯的錢而急匆匆地跑來跑去，卻從來沒有停下腳步，好好欣賞一下這不要錢的月亮。

那晚之後，方曉燕就知道自己無法再回到學校。湯文遠知道她要退學，有點可惜地問：「真的不念了嗎？你不用擔心錢的。」

方曉燕搖搖頭：「這個是我考慮了很久的問題，不認識您之前，我就有這樣的打算了。其實我一早就應該放棄幻想，高中畢業出去上班就好了。」

湯文遠說：「好吧，隨你，只是你這麼年輕，不好總是閒在家裡，還是得做事情。」

方曉燕點點頭：「放心吧，我想學的東西很多，還希望您有空能多教教我。」

湯文遠摸了摸她的頭，然後笑了。

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那一年的十月，王慧跟著余浩去見了家長。按照兩個人的計畫，余浩把自己不回廠裡上班而是執意要留在大城市發展的原因，大部分都歸結於不想和王慧分開。而余浩爸的能量，是不可能也在廠裡解決王慧的問題的。（三二）