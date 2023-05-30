那塊大石頭精準地砸透了擋風玻璃，砸中了他的腦袋。祝永吉伸手探了探他的鼻息，然後對著我搖了搖頭。

那男人睜著眼睛，斜著身子倒在座位裡，一動不動。我們兩個人都傻了眼，愣了半天，我才聽見永吉說：「幹活吧。」我開始翻男人的兜，找到了他的錢包。錢包裡除了幾百塊錢的現金和幾張銀行卡外，還有一張兩個人的合影。照片裡的男人一臉慈愛地摟著一個小姑娘，兩個人有著一模一樣帶著酒窩的笑容。

愣神之間，我聽見祝永吉突然在車尾處，發出一聲壓抑不住的大笑。他手裡握著兩塊板磚大小的東西，嘴裡念念有詞。我問他接下來該怎麼辦，原本還有些驚慌的他像是突然又來了底氣，他說：「不用擔心，順利的話，今天這票就是最後一票了。」

我不明所以，但還是按照他所說的，把屍體搬到了副駕駛座上。我坐進車的後座，他開著那輛車，一路開進了山裡。把車藏好後，我們又連夜走回了自己停麵包車的地方。終於在拂曉之前，我們回到了住的地方。

第二天一整天都在下雨，祝永吉說老天爺都在幫咱們，因為沒有比雨天更適合埋屍的了。天一黑我們就出發，找到了那輛車，那個男人還在車裡。我和永吉在大雨裡拚命挖了好幾個小時，終於挖了一個大坑，把那個男人埋了。

然後祝永吉說，得把那輛車開到更顯眼的地方去。我不明白，車不是應該藏得更隱蔽更好嗎？

祝永吉問：「你知道我昨天在他這車裡找到的東西是什麼嗎？」

我搖了搖頭。

祝永吉笑了：「是白粉。這男的也不是什麼好人，是幫人家帶貨的。」

我還是沒聽明白。（八）