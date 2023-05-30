九子／圖

寄件者：F

收件者：G

主旨：你到底在哪裡

4月15日 周二 上午05:23

G，

好啦，我承認是我拿走你拼圖的最後一片，

我只是有點忌妒，忌妒你總是忙著拼拼圖，

所有休閒時間都留給拼圖。

所以偷偷拿走了一片，想著等你找幾天、等你放棄，

等你想起我的時候就還給你，

沒想到你就這樣消失了。

我沒想到會這麼嚴重。

對不起。對不起。對不起。

你趕快回來好不好。

拜託你趕快回來。

拼圖我馬上還你。

以後再也不干涉你拼拼圖，

你趕快回來。

F

附件：拼圖圖檔

●

真的沒有。他從夢中忽然坐起，一閃而逝的靈光告訴他，最後一片拼圖卡在電腦椅的滑輪裡。他興沖沖地翻倒椅架，細心地滾動五個滾輪，還是沒有，什麼也沒有。一丁點拼圖的碎屑也沒有。

他不是沒有打過電話，要城堡圖的42A5B。一樣是有禮貌的客服人員，但這次要他稍等，因為這款的銷售並不好，而且是國外代理品牌的拼圖，可能要三到六個月才能送來喔。他沉默良久。對方說煩請留下E-mail，如果國外廠商有回信，她會第一時間通知他。他說好。

兩天以後，他收到一封恭謙有禮的信，說是國外的這幅拼圖也停產了。所以只能用手工的方式繪圖補缺，「如果您有需求，請填寫以下表單，我們會有專業的服務人員跟您聯絡。先說明手工補缺的方式，是以圖樣描繪在厚紙板上切割下來，再放上拼圖，按周遭的圖案描繪上去，補色的好壞與拼圖本身圖樣的內容有關，並不能保證完整複製喲，如果您有興趣……」

厚紙板。他找了五家文具店，終於找到跟城堡拼圖一樣厚薄的紙板。二點五毫米。他輕輕地、輕輕地把42A5B周遭九宮格八片拼圖卸下來，放在紙板上，用自動鉛筆框上42A5B的外緣。把拼圖拿下來透出紙板上灰色淺印時，他幾乎心旌搖曳難以自持。不。手不能抖。他努力克制。幾乎能在紙板上看出一個42A5B來。

筆刀小心翼翼地在紙板上印出凹痕，他還不敢太用力，左手的拳頭攥得老緊。他吸氣、吐氣，一狠心用力刻了下去，結果用力過猛，穿透了紙板，把木桌子刻上了一小道淺淺的痕跡。他再刻，認真的、仔細的，42A5B每一個突起與陷落、凹槽與轉折，他都細細地刻。有一度紙板的邊緣起了毛躁的球，他趕緊用食指的指尖順順地摸，直到毛球沿著切割的方向脫落。

完成了。

他花了整個小時在切割42A5B，現在終於出現空白的它，上面純然的白，像一張空曠的臉。他知道他等等必須更小心，雖然都是城堡上的藍天，但那一深一淺，一漸層、一暈染，都得要掌握得宜。他就不相信客服人員口中的專業師傅，會像他這樣，這樣慢工出細活，這樣把一片拼圖最後一片拼圖，當作寶貝精心地處理著。

小了一點點。他把偽42A5B放在拼圖上的時候就看出來了。就少那麼一點。零點一毫米的距離。他還不信邪，把拼圖小心翼翼地靠著底下的木板斜起來。空白的偽42A5B就掉了出去。原本的位置又回到一片空曠。

他沉住氣。再描了一次，再切割了一次，不行這次描邊太多。再來。再描一次，再切割一次，這次的弧度沒有掌握好。再來。

吻合的那一刻，他的呼吸變得無比粗重。把整幅拼圖連著底下的板子，從地上放到書桌上，又把它擺了回去。來回了兩三次。他不知道自己在做什麼，他看著現在並不那麼偽的42A5B。快完整了，快完整了。他一瞬間動了不要上色的愚蠢念頭。就這樣吧。這樣已經接近完整。不，怎麼能只這樣。

他先把廣告顏料塗抹到紙板上，藍色、白色、黑色和綠色。這階段比方才還難上許多，他沒有色卡比對，就算有，他也不知道該怎麼調出相近的顏色。他試到色料乾燥得讓他毛筆尾端起球，他都沒有試成功。怎麼就這麼難呢？城堡上的藍色的天空，比藍色更藍色，的，藍色的天空……

他忽然才想起女友是美術老師。他怎麼會忘了呢？七坪大的小套房裡，一邊是他、一邊是她，拼圖放在地板上，咫尺就是天涯。他忽忽想到，這幾天怎麼都沒有看到女友？是小朋友放假，她回老家嗎？好像也不是。他傳了訊息給她。她已讀得很快。只回了五個字：「拼圖拼完了？」

他已讀她。不知道該如何反應。她生氣了嗎？

她恐怕是生氣了。但為什麼生氣？他尚未掌握到女友生氣的邏輯。該告訴她調顏色的事嗎？可能還是不要。他還是自食其力，把那片藍色補上。

女媧補天都沒有他那麼困難，不過是煉幾塊五彩石頭補補。他現在可是在無止無盡的顏色層層堆疊裡，尋找最對的那個顏色。好不容易一次他以為他調對了。但一打開檯燈，發現還是不對。窗外的光逐漸稀微黯淡。住處的白燈打亮，讓那些似是而非的藍更顯可笑，他查閱所有調顏色技巧的網路文章。品質不夠好的毛筆掉了許多毛。終於，終於他幾乎要調成一樣的顏色了。（中）