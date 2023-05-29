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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

每個人的哀愁（七）

桑文鶴

別想因，多想果。

「最多只能在這裡待半個月，時間長了會出事。」祝永吉說。他一直很謹慎，從不搶銀行卡和手機，他說那些都是很容易被追查到的東西。

我們只在漠鎮待了不到一個月，那個雨夜裡，我們做完了最後一單，然後就各奔東西。

在漠鎮的那些日子，成了我日後盡量不去想的事。掙的那些錢除了打給家裡的一萬塊以外，我一直沒動。我回到都市，在一家仲介公司裡，找了一份普通業務員的工作。日子過了三年，我和祝永吉再也沒有聯繫。我從父母那裡得知他後來的消息，他開服裝廠、他飛黃騰達、他賭博借債，直到他殺人入獄。

我惶惶不可終日，直到聽說他已經執行了死刑，才終於安下心來。我買了一瓶白酒，在午夜時分將酒倒在地上祭奠故人。「永吉，你不愧是我的好兄弟。」

我知道時機已到。我拿出了被我藏好的那些錢，買了房子、雇了兩個業務員，開了自己的仲介公司。在這個大城市裡，我終於真正立足了。至於以前那些日子，我像做截肢手術一樣，把它們全部砍去了，剜筋斷骨、連根拔起，它們是不能拖累我新生活的殘肢病灶。

我犯下的罪過，永吉他已經用命幫我還了。也許是他上輩子欠了我什麼，所以才會替我還債。

我盡量這樣安慰自己，可不安的預感也時不時如雜草般，在我心底的角落裡，偷偷探出頭來。我覺得也許命運不會那麼輕易地放過我。藍清走進我的仲介公司的時候，我第一次看到她的臉，我就知道，我的預感被印證了。

5

藍清說過，她長得很像她的爸爸。而她的爸爸，我見過。

我不確定砸死他的那塊石頭是我扔的，還是祝永吉扔的。但當我們從山頭上下來的時候，坐在駕駛位裡的司機已經死了。（七）

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