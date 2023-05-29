三個愛喝咖啡的女人（一○）

「不要忘了，雅君走到哪兒，幾乎都會受到特別招待，我們只能緊跟著她後面沾光。」馨馨笑著說。

「好吃、好吃，」雅君一邊吃、一邊說：「我最近才看到報導說，孤獨和社交孤立正在危害所有年齡層的公共健康，從年輕人到老年人皆會受害。好長一段時間，許多研究都將孤獨與一系列可能威脅到壽命和幸福的健康問題聯繫起來，其中包括更高的心臟病 、中風 、憂鬱、焦慮和早逝風險。我相信孤獨也絕對會增加阿茲海默症 的風險。」

「對呀、對呀，我媽個性安靜內向，長期話少，年紀漸長，大腦變得不大活躍，我們也沒注意。直到她時間開始錯亂，而且才剛吃過飯，轉眼就忘了，還到冰箱、廚房櫃子到處找東西吃，像個懷了雙胞胎的孕婦。她越來越能吃，肚子也越變越大。妳不給她吃，她就半夜爬起來吃，我們這才意識到代誌大條了！」

「她現在還吃不停嗎？」雅君問，「我想公公遲早也會出現這種症狀。」

「剛開始我們也不懂啊，還跟她爭辯，弄得兩邊都生氣，大家都累。試過做表格，讓她吃過就打個勾，結果她連打過勾都不記得，還否認那是她打過的勾。我剛開始找不到和她相處的訣竅，心很慌，恐懼、自憐、消沉種種情緒不停在我的心裡膨脹，把整顆心都塞滿了。心裡頭像是放了一塊大石頭，沉甸甸的，一直往下沉、一直往下沉，整個人跌入到黑暗無助的深淵裡。」

太陽光緩緩移動，桌上慢慢淡去的碎金最終消失無蹤。長長的樹幹影子一路延伸，正好斜斜地畫在馨馨的臉上，極陰鬱的一張臉。（一○）