九子／圖

寄件者：F

收件者：G

主旨：你在哪裡

4月12日 周六 下午10:07

G，

你還好嗎？

我真的不知道，那對你很重要。

現在我知道了。對不起。

我為我說過那些傷人的話語道歉。

你似乎不接所有人的電話了。

我用了別人的手機 打給你，你也不接。

FB、Line的訊息你也不回。

第四天了。

拜託你回來。

F

●

他找不到。他真的找不到。他把地板找了個遍，清理了搬來這個家就沒有打掃過的衣櫥底板、書桌與地板的縫隙、三層塑膠櫃靠牆壁的側旁，數據線、延長線、手機充電線、吹風機線盤根錯節雜亂無章。都沒有。反倒是找出了一片沒有腐敗、沒有被蟑螂吃過的多力多滋、一坨又一坨的人類毛髮、一張前房客留下的證件照、三枝斷水的筆、五只打火機，和一個上次本來要用的保險 套。那時候她和他都太激動，薄薄的未開封的套子就飛了出去。原來在床頭櫃靠牆壁的縫隙啊。那晚他們失去最後一個保險套，女友事後吃了幾顆藥。

大汗淋漓。

現在他也大汗淋漓。甚至把整個密切貼合在地板上的床板整個掀開，只差沒有把整個臥室拆空，化整為零。他還輕輕地敲打蠟質過多的木地板縫隙，耳朵靠得緊緊的，仔細地聽是否有小紙板求救的聲音。

沒有。

怎麼會沒有。他無比煩躁。他不是第一次遇到拼圖拼到最後一片，然後拼圖消失這種鳥事。但這是第一次，第一次他找了整整三天，三天都沒有找到。往往那些拼圖都是跟他玩個捉迷藏，國小下課時間的那種，他總能在幾分鐘或幾十分鐘內找到它。可能藏在他散放在地的褲子裡，也可能是公事包的縫隙。有一次好笑地就放在他桌上的滑鼠墊上，不知道為什麼，翻來覆去就是找不著它。但這次沒有。他望向他擺在地板正中央的那一個兩千片拼圖，方方正正，偏偏就不完完整整。一幅城堡圖上的藍天硬生生少了一片，42A5B的位置上直直望見木地板的顏色。他幾乎不忍直視。

有一次拼圖的的確確沒有了，但他確定不是他弄丟的。那只有兩百片的拼圖因為太過簡單，他直接就倒進裝著拼圖的盒子裡。那個下午除了廁所，他一步也沒有離開過米勒的〈拾穗〉，最後拼完的時候少了11A6B，正好是中間紅頭巾女人手上的麥穗。

他打電話給拼圖公司，公司說好的，是米勒的〈拾穗〉？是。這邊再確認一次，我們會盡快郵寄11A6B給您。但他等不及，他直接驅車前往四十分鐘車程的拼圖總公司。當大樓警衛遞給他那個薄薄的白色信封的時候，他幾乎想要狂奔，但不行，還得要簽收。他幾乎是忍著，離開警衛的視線以後才開始跑，跑起來，風掠過他的頭髮，領帶打到他的左頰，奔跑，跑到大樓外的露天停車場。邊跑邊撕開信封，露出脆弱的11A6B，緊緊握著，他想起客服人員說的話，他有點緊張。

「每一片拼圖製作的時候，有可能會因為刀頭模組小小的位移，也有可能會有印刷色差，可能不會完全吻合之前的拼圖喔。」那頭十分彬彬有禮，「因為這次是敝公司的疏失，所以可以免費再提供您一盒〈拾穗〉，請問您確定只要11A6B嗎？」

「我確定。」

該怎麼跟那些人解釋。最後那一片拼圖呢？那神聖、近乎不可侵犯的最後一片拼圖，幾乎需要齋戒沐浴、呼吸吐納、抱元守一，凝凝定定的，手不能歪、眼不能斜，不能汗、不能抖。那是醍醐灌頂的醍醐。法事裡的法師。不可或缺的在場者。女友曾說，他在拼拼圖的時候像是一場喜事，最後一片卻成葬禮，神情肅穆凝重。直至輕輕地、輕輕地完全吻合地放下最後一片拼……

「落……葬……」女友中氣十足：「家屬……答…禮……」

圖。

他拿拼圖的空盒子，砸向女友的腳。

輕輕地落下了。在木頭地板上敲出一個清爽而空洞的回音。

他緊緊握著米勒〈拾穗〉的11A6B，一邊用車鑰匙打開了後車箱。廂型車就是好，後廂大得可以平放兩千片內的所有拼圖，而使得兩百片的〈拾穗〉顯得渺小。他深深吸一口氣，平復自己的心緒。深呼吸，深深地吸到肺腔，然後吐出，再一次。客服人員怎麼會以為他想要一幅新的拼圖呢？那不就像個始亂終棄的浪子，用到剩了一個洞了，就不要了。他才沒那麼渣。他一向是有始有終。他穩穩地放下11A6B。

●

寄件者：F

收件者：G

主旨：你到底在哪裡

4月14日 周一 下午08:14

G，

你真的嚇到我了，

我問過你同事、朋友，

甚至偷偷地假裝是要送禮的下屬，詢問你爸媽，

他們這幾天都沒有看過你，

你到底去哪了。

我真的很擔心你。

拜託你趕快回來好不好。

真的不好玩。

你老闆已經快要氣死了。

F（上）