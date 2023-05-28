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當時的月光（三○）

郁嘉茵

王慧用湯明給的錢，買了幾身高檔的西服，她穿著它們去了各大招聘會。為了不把衣服弄髒，在面試的間隙，她只能啃幾口不帶湯水的麵包。偶爾她也會想起方曉燕，不知道她當金絲雀的生活到底開不開心、現在還在不在這個城市。她對方曉燕始終是有愧疚的，現在在她不得不穿著彆扭的高跟鞋，擠地鐵、擠公交，點頭哈腰找工作的時候，她會自我安慰地想，至少方曉燕不用受這樣的罪。

剩下的事她就不願再去回想了。和方曉燕在操場的那次談話，恐怕是她活到這麼大，說過最難以啟齒的話。她已經做好了會被方曉燕扇耳光、吐口水的心理準備。可方曉燕只是在沉默良久之後，才慢悠悠地說：「所以，其實沒有什麼西餐廳禮賓員的工作，對嗎？」

王慧想再狡辯幾句，可她想起了湯明的囑咐。反正如果方曉燕答應了，和湯老闆接上了頭，自己撒謊肯定會露餡。如果方曉燕不願意，估計以後和自己也不會再做朋友了，所以撒謊也沒有必要了。想到這，王慧嘆了口氣，點了點頭。她說：「對不起啊。不該騙你的。」

方曉燕似乎是被震驚到說不出話來，她深呼吸了好幾口，然後說：「我能考慮、考慮嗎？」

王慧說：「當然可以。」

方曉燕考慮了幾天，幾天之內，她依舊早上很早就去食堂幫忙，上課的時候也很認真地記筆記。王慧像個丫鬟一樣，小心翼翼地圍繞在她身邊，觀察著她的反應，並時刻聽候方曉燕可能的差遣。不知道為什麼，她有種感覺，在自己向方曉燕說出那句話之後，自己一直以來在方曉燕面前的優越感就不翼而飛了。自己一點也不高級，甚至成了「高貴」的反義詞。（三○）

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