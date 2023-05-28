三個愛喝咖啡的女人（九）

「別說妳了，我剛聽到的時候，不只想笑，還有一點點幸災樂禍的心理呢。唉，大概是婆婆平常強勢慣了，我又不討她喜歡，怎麼努力，都得不到一點點的鼓勵，都結婚三十多年了，仍把我當外人看！但事後想想，被騙走的畢竟不是一筆小錢，也是她一輩子省吃儉用存下來的，一下子被騙光，也是於心不忍。人老了，判斷力真的會下降。好可怕，我也常常擔心我老了，會不會變得像她一樣。」

「騙子專門針對老人愛家人及恐懼的心理下手，唉，人老了還受騙，真是一樁打擊。我們也算初老，大家沒事互相提醒、提醒啊！」馨馨說。

「年紀大了，真是可怕。我有時要講一個人名，分明都到嘴邊了，會突然忘掉。拚命地想，眼看就清晰地浮現在腦海邊，幾乎觸手可及了，可是一閃又消失無蹤，再也想不起來。」美琴有點擔心地說。

「我也是欸，有時想到去玩過的景點要講給別人聽，那影像在腦海裡如此清晰，卻怎也想不起來是在哪裡。」馨馨說，「據說老人癡呆症是會遺傳的，我的記憶力大不如前，其實心裡也是怕怕的。」

「我們父母這一代，一般都生好幾個孩子，即使生病，總有幾個孩子可以輪流照顧。可是我們這一代都只生一個、兩個，要是有什麼病痛，只能靠自己了。」

這時雅君的愛爾蘭咖啡 和起司、洋火腿及迷你小鹹派拼盤上來了，「這是老闆娘現做的，所以多花了一點時間，enjoy！」服務生親切地說。

「謝謝！」雅君開心地笑了，問她們：「妳們要不要也嘗嘗？」

「好啊，每個一小口就好。」美琴幽幽地說，「我算是常客了，老闆待我都沒這麼好。」（九）