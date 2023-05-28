阿普航空／圖

她和李風如果是錯誤的結合，她更需要正確的分離。

凱文不一樣，他是自由的，他可以毫無顧慮表明他的感情。雖然公司不鼓勵上司與下屬間的戀愛關係，但也沒有明文禁止。只是夏依依是有夫之婦，要發生進一層的關係，還是有些顧慮。凱文是聰明人，他不會為了一個女人斷送自己的前程。

在夏依依沒辦好離婚手續之前，他們緊守著遊戲規則。

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對夏依依提出離婚要求，李風彷彿早有預感，並不覺得萬分驚訝。他只平靜地問：妳要找律師，還是我們自己處理？

我們沒有孩子，只有這棟房子比較麻煩。如果你同意我們的財產對分，也沒必要花錢找律師。

李風捨不得賣掉投入很多心血整修的房子，他想用房屋抵押貸款 的方式，提出現金給夏依依，房子就完全屬於他。但是能抵押的款數不到房價的一半，他也沒多餘的資產補上這個缺額。

這樣吧！我們保持現狀，我就算是這房子的投資 者，房貸還是各出一半。

李風很感激夏依依沒堅持賣房子，事實上她把大部分的家具都留給了他。

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夏依依離婚後，很快就和凱文結了婚，一起離開公司自行創業。憑著他們兩人的才幹，公司很快就步入軌道。

很顯然的，夏依依對公司的經營比凱文還投入。成功的事業是她人生的第一目標，和凱文結婚的主要原因，也因為凱文會是她事業的一大助力。

結婚不久，她就發現凱文仍然不改拈花惹草的習性。她傷心過一陣子，但當她決定把凱文定位於事業夥伴，婚姻的忠誠就不再干擾她。

那天是周末，一大早凱文出門去了，說是和朋友露營。雖然夏依依半信半疑，但她並不想去查證什麼，她只祝褔他有個愉快的周末，凱文開心地在她臉頰留下一個吻。

一個人在家，她烤了兩片吐司，抹上果醬、配上咖啡，慢慢吃著早餐。窗外的小鳥吱吱叫著，晨光透過枝葉愉快地在餐桌上跳動著，夏依依突然生起一股從未有過的寂寞感。她拿起手機 想看訊息，手機上顯示的日期讓她心中一動，這個日期曾在她生命中有特殊意義，是她和李風一同慶祝過三次的結婚紀念日。和李風離婚後，這個日期就被還原到沒有鮮花和燭光的尋常日子。。

她若有所思地看著手機，有股想打電話給李風的衝動。都離婚三年了，她當然不會冒冒失失打電話給他，雖然她知道他還是單身。

整個早上，李風的影子不斷在她腦海盤繞，想到他們在一起的甜蜜時光、想到李風對她的好。她知道在他們的婚姻裡，她是毀約的叛徒，她相信李風對她的愛，李風是永遠不會提出「離婚」這兩個字。

當她提出離婚的時候，李風沒有質問她，只沉默片刻，然後深深嘆口氣。她真希望他有激烈的反應，憤怒地和她爭吵，她就能數落他的不是，就能把離婚的責任分擔在兩人的肩上。但是他什麼也不說，就放手讓她輕而易舉地離了婚。她的那份內疚無處消減，只能永遠擱在心底。

終於，她決定去看看她的舊家，在法律上她仍然是半個主人。。

他們雖然住在同一個城裡，但離婚後從沒在任何場合巧遇過。夏依依只偶爾從共同的朋友口中聽到他一點近況，李風的日子沒什麼波浪，朋友提到他，都只說，還是老樣子。

她把車停在對街，當年不顯眼的舊房子粉刷得煥然一新。大門台階下鋪上一段漂亮的石板走道，綠得發亮的草坪像塊乾凈的綠地毯。夏依依不禁想起李風的頭髮，一頭亂髮的人卻一絲不茍地維護著草坪的整齊，她覺得有些矛盾。其實誰不矛盾呢？她在努力向前追求她的目標，可是又忍不住回頭尋找被她拋棄的東西。

看到草坪和房子之間，有一排薰衣草開著紫色花朵，夏依依眼眶不覺濕潤起來。薰衣草是她的最愛，她用了很多薰衣草的產品，她家永遠飄著薰衣草的香味，她的身上也總是散發著淡淡的薰衣草香。她記得李風還曾暱稱她薰衣仙子。

她看不到房子的後院，想必也是花木扶疏、蔬果茂盛的景象，也許李風正在忙著修剪整理。

她想，這麼美麗的家園不應該只住著一個男人，應該加上女人的身影和孩子的喧鬧聲。

夏依依猶豫著要不要去按門鈴。她知道李風不會拒絕她進屋裡，甚至會留她吃飯。但是他們之間的關係應該像一件不再合身又捨不得丟棄的舊衣裳，整整齊齊地疊放在箱底，只供緬懷用。

她想起曾開玩笑對李風說：如果我沒嫁給你，你是我理想的外遇對象。

呵呵，他乾笑兩聲，只是我不認為我是會搞外遇的人。

她決定不踏入李風平靜的生活。他們既然選擇了不同的支流，就只能順著水繼續往前了。

她深深地望著那一叢叢長得非常茂盛的薰衣草，彷彿能聞到花草釋放出的濃郁香氣。然後踩上油門，離開了這棟美麗的房子。（下）