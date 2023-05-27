我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

每個人的哀愁（五）

桑文鶴

「對、對、對，你說得對。」麻老三神經兮兮地說：「肯定是我自己多慮了。永吉也不是那樣的人嘛。」

「看你緊張成這樣，你和祝永吉到底都幹了些什麼？」我問。其實我也是真的好奇，我知道祝永吉和麻老三肯定背著我開過張。

「哎呀，就是去南郊大學城那搶過兩次，沒搞多少錢。」他壓低聲音說。然後他又問我：「你呢？你不是也跟永吉出去過嗎？」

我說：「我沒那膽啊，只做了一次，半毛錢也沒弄到，最後還是乖乖回來上班了。」

他上下打量我一番：「還是你行，腦子好、學習好，會投資理財什麼的，怎麼樣都可以自己找到出路。」

我又安慰了他幾句。他接過我從裡屋抱出來的被子，在沙發睡了一夜。第二天，天還沒亮的時候，我聽見了他開門離開的聲音。

其實我一整晚都沒有睡，我睡不著，也不敢睡。我怕麻老三，祝永吉早就說過，麻老三那個小白臉靠不住。

我們三個人裡，我學習最好、麻老三最帥、祝永吉最狠。而我和麻老三裡，祝永吉顯然更相信我。那天下著大暴雨，是幹活的好天氣。祝永吉帶著我出去的時候，我提過一嘴：「要不要叫上麻老三？」永吉只是冷冷地說：「姓麻的靠不住。」

他的話裡帶著怨氣，我知道他剛剛失戀。他看上的一個姑娘在見了麻老三一次後，就對麻老三動了心。所以祝永吉因為這件事，好久都沒搭理過麻老三了。

現在我真的慶幸那天晚上麻老三不在，否則事到如今，他一定會用那件事來威脅我。而祝永吉，卻可以算得上是重情重義的。如今我依然平安無事，可見他遵守了那個晚上我們倆之間的諾言：不會將今晚發生的事告訴任何人，否則天誅地滅。（五）

暴雨 投資

上一則

歐洲跨國火車

下一則

手工著色照片

延伸閱讀

旅館乾不乾淨 查AAA網頁

旅館乾不乾淨 查AAA網頁
看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨
紐西蘭旅館大火6死 警方懷疑有人縱火

紐西蘭旅館大火6死 警方懷疑有人縱火
紐西蘭旅館大火釀6死 警方懷疑「有人縱火」將展開調查

紐西蘭旅館大火釀6死 警方懷疑「有人縱火」將展開調查

熱門新聞

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

2023-05-25 07:00
傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

2023-05-23 07:00

別住到美國人家

2023-05-21 02:00
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02
繼李昊石事件後，中國知名當代藝術家岳敏君在2000年代創作的「大笑」系列，被中國輿論指控「醜化解放軍、侮辱英烈」，再次掀起在中國社群上的新一波圍剿。（本報資料照片）

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

2023-05-24 08:50

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂