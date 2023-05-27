「對、對、對，你說得對。」麻老三神經兮兮地說：「肯定是我自己多慮了。永吉也不是那樣的人嘛。」

「看你緊張成這樣，你和祝永吉到底都幹了些什麼？」我問。其實我也是真的好奇，我知道祝永吉和麻老三肯定背著我開過張。

「哎呀，就是去南郊大學城那搶過兩次，沒搞多少錢。」他壓低聲音說。然後他又問我：「你呢？你不是也跟永吉出去過嗎？」

我說：「我沒那膽啊，只做了一次，半毛錢也沒弄到，最後還是乖乖回來上班了。」

他上下打量我一番：「還是你行，腦子好、學習好，會投資 理財什麼的，怎麼樣都可以自己找到出路。」

我又安慰了他幾句。他接過我從裡屋抱出來的被子，在沙發睡了一夜。第二天，天還沒亮的時候，我聽見了他開門離開的聲音。

其實我一整晚都沒有睡，我睡不著，也不敢睡。我怕麻老三，祝永吉早就說過，麻老三那個小白臉靠不住。

我們三個人裡，我學習最好、麻老三最帥、祝永吉最狠。而我和麻老三裡，祝永吉顯然更相信我。那天下著大暴雨 ，是幹活的好天氣。祝永吉帶著我出去的時候，我提過一嘴：「要不要叫上麻老三？」永吉只是冷冷地說：「姓麻的靠不住。」

他的話裡帶著怨氣，我知道他剛剛失戀。他看上的一個姑娘在見了麻老三一次後，就對麻老三動了心。所以祝永吉因為這件事，好久都沒搭理過麻老三了。

現在我真的慶幸那天晚上麻老三不在，否則事到如今，他一定會用那件事來威脅我。而祝永吉，卻可以算得上是重情重義的。如今我依然平安無事，可見他遵守了那個晚上我們倆之間的諾言：不會將今晚發生的事告訴任何人，否則天誅地滅。（五）