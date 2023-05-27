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走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

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三個愛喝咖啡的女人（八）

楊秋生

美琴說：「我原先也是擔心他一個人住，連講話的對象都沒有，久了會不會連說話的能力都消退了。後來看新聞，騙子這麼猖獗，還專門騙老年人，更是擔心我爸會受騙，簡直憂心如焚。」

雅君忽然插嘴說：「妳們相不相信，像我婆婆這麼精明能幹的人，竟然也會被騙？而且被騙了都還不知道，當時真乖乖地就用白報紙把鈔票包得好好的，親手送到騙子手上。」

「真的？真是太難以想像了！」馨馨說。

「我婆婆收到一通自稱是地檢署打來的電話，說她的銀行帳戶被詐騙集團冒用，拿去洗錢了。警方已破獲詐騙集團，要將帳戶等資料移交到地檢署。這人說他是這個地檢署的檢察官，還報上姓名。說要先監管這個帳戶資金，要求我婆婆必須在當天下午三點以前將錢提領出來，交給地檢署監管一個月。若三點以前沒弄好，三點以後銀行會收到凍結令。帳戶一旦凍結，要等全案定讞才能解除凍結。非但如此，還說我婆婆將會被列為共犯，留下案底。這種詐騙案判罪定讞至少需要兩年，所以一定要配合檢方偵辦。還強調基於偵查不公開原則，必須保密，否則還再加上洩密罪。我婆婆一輩子奉公守法，聽到是地檢署打來的電話，自己捲入洗錢案，整個人當場就嚇傻了。後來就依照那個騙子說的方法，把錢包好交到對方手上，還謝謝他幫了大忙。」

美琴聽了忍不住噗哧一聲笑了出來，「對不起、對不起！我實在不應該笑的，但平常看妳婆婆這麼精明能幹凶悍，又得理不饒人，竟然被騙子耍得團團轉，就是忍不住想笑。」（八）

詐騙集團 檢察官

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