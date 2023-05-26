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麻老三只在我家住了一晚，第二天就走了。送藍清回來以後，我煩躁地問他到底有什麼事，他說：「不瞞你說，我總覺得最近周圍多了不少陌生人，走到哪好像都有幾雙眼睛盯著我看。」

我說：「你有病。」

他說：「是真的，有個梳平頭、濃眉大眼、穿黃夾克的男的跟了我好幾天了。我去菜市場時見了他，我坐車去城南，在過街天橋上又見到他了，絕對不可能是巧合。」

我問：「你是不是得罪了什麼人？」

他搖搖頭：「我一直都是夾著尾巴做人。你也知道，我膽子可沒永吉大。」

聽他又提到永吉，我一下子沉默了。他接下來的一句話，讓我的心裡更是緊張。他說：「你說他們會不會是便衣？」

我搖了搖頭：「不可能，要抓你早就抓了，犯不著只是跟蹤。」

「我就是擔心，你說永吉在裡面的時候，會不會招了些什麼？」他死死地盯著我的眼睛。

鎮定，要鎮定。我在心裡告訴自己，我和祝永吉在那一晚做下的事，只有我和祝永吉知道。現在祝永吉死了，死人是沒法開口的。至於祝永吉和麻老三之間，還有沒有什麼別的事，我不知道，也與我無關。

「你來找我，就是為了問我這個？」我問。

「是啊。」他理直氣壯地點點頭，「我不敢打電話、發信息，現在高科技，都有什麼監聽、什麼竊聽器的。」

他的話簡直就要把我給氣笑了，我說：「他能招什麼？搶劫殺人是他自己做下的，跟任何人都無關。再說了，就算他想在死前戴罪立功或者拉人墊背，這麼久了，如果有什麼動靜，早就有了，不會拖到現在，你以為警察 都是吃乾飯的嗎？」（四）