三個愛喝咖啡的女人（七）

「那你們怎麼辦？還放任著妳爸爸一個人過？」

她想起母親剛過世，彷彿這個世界上每個人跟父親都有仇，他把自己與整個世界隔絕開來，鎮日嚴守著城牆一般的私人地盤，拒絕和任何人說話。每請一個菲傭，就被他趕走一個。她也不大敢放父親一個人在家，二十四小時守著父親，整個家靜得出奇，牆上時鐘的滴答聲都讓她瘋狂……過去的記憶，猝不及防紛沓而至，心頭湧上一股淒楚。

「唉，妳也很不容易呀。」馨馨說。

「其實我爸記憶力也大不如前，我常看到他在小紙條上記下該做的事，隨手放在抽屜裡。可是他不是忘了看紙條，就是做完事也沒將紙條丟掉，每次打開抽屜就是一大堆，更弄不清該做什麼了。每次看到他愣愣的，那不安的神情，還有想掩飾他健忘的動作，真讓我擔心他會不會得老人癡呆症？」美琴深深吸了一口氣說：「還好，我家附近正好有位需要彈性工作的年輕太太，願意當鐘點工。這個人不多話，一天來兩趟，總靜靜地做些看似簡單但十分可口的飯菜，三天清洗一次衛浴設備和換洗衣服。」

「這次妳爸不反對啦？」

「剛開始還是排斥呀，但看到這個鐘點工還算乖巧，年紀也輕，而且從來不跨進他的書房，也不干擾他，慢慢他就接受了。因為住得近，真有什麼事，聯絡、照看一下都方便。」

「真是太好了，為妳高興。」馨馨說。

「從前我爸吃完早餐，都會到附近的公園遛達遛達走走路，現在他都自己走路去買早餐，順便帶些水果回來，日子看起來也過得十分平實安定。」（七）