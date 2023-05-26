我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

三個愛喝咖啡的女人（七）

楊秋生

「那你們怎麼辦？還放任著妳爸爸一個人過？」

她想起母親剛過世，彷彿這個世界上每個人跟父親都有仇，他把自己與整個世界隔絕開來，鎮日嚴守著城牆一般的私人地盤，拒絕和任何人說話。每請一個菲傭，就被他趕走一個。她也不大敢放父親一個人在家，二十四小時守著父親，整個家靜得出奇，牆上時鐘的滴答聲都讓她瘋狂……過去的記憶，猝不及防紛沓而至，心頭湧上一股淒楚。

「唉，妳也很不容易呀。」馨馨說。

「其實我爸記憶力也大不如前，我常看到他在小紙條上記下該做的事，隨手放在抽屜裡。可是他不是忘了看紙條，就是做完事也沒將紙條丟掉，每次打開抽屜就是一大堆，更弄不清該做什麼了。每次看到他愣愣的，那不安的神情，還有想掩飾他健忘的動作，真讓我擔心他會不會得老人癡呆症？」美琴深深吸了一口氣說：「還好，我家附近正好有位需要彈性工作的年輕太太，願意當鐘點工。這個人不多話，一天來兩趟，總靜靜地做些看似簡單但十分可口的飯菜，三天清洗一次衛浴設備和換洗衣服。」

「這次妳爸不反對啦？」

「剛開始還是排斥呀，但看到這個鐘點工還算乖巧，年紀也輕，而且從來不跨進他的書房，也不干擾他，慢慢他就接受了。因為住得近，真有什麼事，聯絡、照看一下都方便。」

「真是太好了，為妳高興。」馨馨說。

「從前我爸吃完早餐，都會到附近的公園遛達遛達走走路，現在他都自己走路去買早餐，順便帶些水果回來，日子看起來也過得十分平實安定。」（七）

上一則

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

下一則

山齋清供

延伸閱讀

有感的日子

有感的日子
中國ofo押金不退 創辦人到美國賣咖啡 網：拿我錢去創業？

中國ofo押金不退 創辦人到美國賣咖啡 網：拿我錢去創業？
供不應求效應 羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高

供不應求效應 羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高
紐約市首家機器人烹煮咖啡館 布魯克林開張

紐約市首家機器人烹煮咖啡館 布魯克林開張

熱門新聞

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

2023-05-25 07:00
傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

2023-05-23 07:00

別住到美國人家

2023-05-21 02:00
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02
繼李昊石事件後，中國知名當代藝術家岳敏君在2000年代創作的「大笑」系列，被中國輿論指控「醜化解放軍、侮辱英烈」，再次掀起在中國社群上的新一波圍剿。（本報資料照片）

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

2023-05-24 08:50

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？