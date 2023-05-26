阿普航空／圖

他們才結婚三年就離婚了，如同江河遇到了巨石，再怎麼波濤洶湧也不得不分道而行。這是他們無力挽回的變化，如果從頭來過，也許還是同樣的結局。

夏依依和李風直到離婚前一刻，都被外人視為理想的一對。他們外貌相配、學歷相當，而且是交往多年的戀人。

但是從結婚第一天起，他們的腳步就往不同的方向邁進。

以一對並非生於斯長於斯的新人而言，他們的婚禮算是盛大的。但所謂「盛大」，是一種裝腔作勢，像充氣娃娃，裡面只是空氣而已。大部分客人臉上帶著應酬的笑容，說些得體的祝褔話，但缺少了熱度。也怪不得他們，他們也不過是新人的泛泛之交。夏依依和李風在這個城市駐足不到兩年，新同事、新朋友都只有浮面的人情，還沒到紮根的階段。

李風之前就說：我們公證結婚，省下的錢去蜜月旅行不是更好？

不行，這是我們結交朋友、建立人脈的機會。夏依依不肯妥協。

本來李風只想請幾位往來密切的同事，夏依依堅持把所有和他工作有關係的同事全都請了來。至於他們住在遠地的親友，她倒不建議他們大老遠跑來只為了參加婚禮。既勞民又傷財，她說。

夏依依做任何事，都會考 慮到實際效用，就像她曾經每星期日去教堂，但當她發現那些虔誠的教友對她的事業和社交，並沒什麼宏大的幫助，她的宗教熱情似乎頓時降了溫。

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早上，夏依依三口兩口吃完李風準備的早餐。她一向不愛進廚房，李風毫無怨言，接下所有柴米油鹽之事。

夏依依穿了淺灰底細白條紋的連身洋裝，外加絳紅色外套，黑亮的頭髮一絲不亂地輕垂在肩上，像是要出席一個重要會議。

這就是夏依依，做任何事都像是不經意，但處處透露出深思熟慮。如同她配戴的耳環和項鍊，總是恰如其是地產生畫龍點睛的效果。

相對的，李風穿了一件洗得褪色的格子棉衫和舊牛仔褲，頭髮橫七豎八地頂在頭上。

今天我不回來吃晚飯，同事有個聚餐。出門前，夏依依拋下一句。

對下班後的聚會，李風一向能免則免。他不熱中熱門的運動話題，又怕不經意問上不該問的問題，除了講些沒養分的應酬話和不會觸犯任何人的天氣，實在不知有什麼可聊的。如果繼續談工作，那不等於延長了上班時間？他情願早早下班回家，在廚房裡弄一頓美味的晚餐。

夏依依完全不同，在聚會中她努力讓自己成為亮點。她不吝惜使用讚美的語辭，不論是由衷或不由衷，都會讓聽的人飄然自喜。她專心聽別人的談話，記住每個人的喜惡，很容易和陌生人拉近距離。

公司裡大大小小的聚會，她無會不與，大家也喜歡她的參與。

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廚房是李風的娛樂場所，事實上不限於廚房，對任何動手的工藝他都有興趣。

當年他和夏依依還是學生的時候，他送給夏依依的禮物幾乎都是他親手做的。起初夏依依對這種獨一無二的禮物，既驚又喜，十分珍惜。但自從他們有了不菲的工作收入後，很明顯的，夏依依想要有實際價碼的東西。

李風知道夏依依的口味，他喜歡看她吃得心滿意足的樣子。李風做的菜可不像他隨意的穿著和混亂的頭髮，菜色的搭配和味道的協調，他都仔細考慮過。

夏依依雖然喜歡吃李風做的菜，可還是常常帶著不解和責備的口氣說：我不明白你為什麼要把時間浪費在煮飯燒菜上？如果把精力放在事業上，賺了大錢，還怕沒好吃的？

這是一種生活態度。妳可以不穿名牌，但是妳不能不吃飯。既然要吃飯，就要吃得愉快，而不只是果腹而已。如果我能用雙手滿足我的胃，我覺得比去五星飯店吃山珍海味更有味道！

我倒覺得去五星飯店吃山珍海味，是人生至高的享受！夏依依不以為然地說。

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為了討夏依依歡心，他讓夏依依挑一家她喜歡的餐廳，慶祝他們結婚三周年紀念日。

當然，如果夏依依讓他選擇，他一定會說：我做幾道妳愛吃的菜，配瓶好酒，吃完再去看場電影。看電影是他們談戀愛時每周的活動，自從工作後，他們看電影的次數屈指可數。夏依依總說忙，不想把時間浪費在電影院 裡。他知道她要在工作上力求表現，衝破她頭頂上的玻璃天花板。

他們開了將近兩小時車，，去一家酒莊附設的餐廳。

夏依依常聽公司同事提到這家需要預訂的餐廳，價格昂貴自不在話下。

李風穿著夏依依為他買的名牌襯衫和西裝外套，把頭髮梳理整整齊齊，甚至還抹了點夏依依買的古龍水。他知道，和夏依依一起出門，就要打理得像個上流社會的人物。

夏依依更是精心打扮了一番，雍容華貴如盛開的玫瑰。夏依依即使是去超級市場買菜，也是慎重其事的。

買菜穿這麼光鮮，不是很彆扭，要隨時注意不要讓肉汁菜液弄髒了衣服！李風感到難以理解。（上）