結帳的時候，方曉燕對王慧說：「王慧，謝謝你請我吃飯。」

王慧笑著說：「不用謝，是我要謝謝你。」

王慧那天的心情一直都不錯，她的手機 裡有幾條湯明發過來的短信：「我覺得還不錯，沒有出水芙蓉那麼驚艷，也比清湯掛麵有韻味一些，而且看著人也單純老實。只是不知道，能不能入我叔叔的眼。」

「還是得讓我叔叔看一眼才行，你想個辦法，讓她來我叔叔的酒店一次吧。」

●

吃完自助餐的第二天，王慧在宿舍裡閒聊的時候，假裝無意地提起，說她朋友家開的酒店現在想招兼職的禮賓小姐，在餐飲部工作。眼神掃過宿舍，落到方曉燕的身上的時候，她說：對了，就是昨天你見的那個姓湯的朋友。她裝模作樣地看了看手機，說是要會說英語的，每個周一到周四下午五點到晚上八點，就在酒店的西餐廳裡。

她知道方曉燕每個周末都要去燒烤店，平常的早上也要在學校的食堂幫忙，所以她故意撿著方曉燕有空的時間說。

方曉燕自然是有興趣的，為了這個所謂的面試 ，還專門跟舍友們借了衣服和化妝品，面試的那天是王慧陪著她去的。後來方曉燕被湯明單獨叫到一個辦公室裡，對方問了自己幾個問題，類似於英語專四、專八都考沒考過，以前有沒有接待外賓的經驗。因為是餐飲服務業，所以對身體健康也有要求，上一次體檢是什麼時候。

聊了大概快有半個小時，湯明從座位站了起來，方曉燕也跟著站了起來。他一路把方曉燕送到酒店大堂，又跟王慧擺了擺手，就轉身回了辦公室。（二七）