三個愛喝咖啡的女人（六）

哥哥和她各自擁有剛好能擺上一張床的窄小空間，雜物就只能堆在小小的書桌底下。母親每次到她房間拿父親要讀的書，都帶著抱歉的笑臉。

「妳不打算請個印傭嗎？聽說現在印傭很搶手，大家都覺得印傭比較乖巧、聽話、勤快，不容易出狀況。」

「是啊，我媽媽能幹又和善，總能夠把我們這個家和老骨董父親，還有我那脾氣焦躁的哥哥安撫得好好的。她過世後，我和哥哥一直擔心，媽媽走了，我爸爸一個人怎麼過日子？我們有找過菲傭來照顧爸爸。人是滿好的，也很能幹，可是才過了幾個月，我爸就把這個菲傭給辭退了。」

「為什麼？」馨馨和雅君同時驚問。

「他說家裡怎麼多了一個礙手礙腳的人，真是討厭。問東問西，無非也是中午要吃什麼，晚餐又要吃些什麼。堆在床上的衣服要收，還是要洗？嚴重地侵犯到他的私人領域。一嫌煩，就請人家走路了。」

「這樣不行的，就他一個人自己住。」馨馨說。

「是啊，我也很擔心呀。我先生的一個好朋友是獨生子，母親不肯到美國跟他住，一個人留在台灣。有幾天他打電話回家都沒人接，請熟人幫他去看看，結果……」

「天哪！」雅君掩嘴驚叫。

「死了？」馨馨問。

美琴點點頭，「都臭了！」

她想起送這位朋友一路哭到機場 ，飛台灣的飛機全滿，他哭著只差沒下跪求人，問誰能讓出機票給他。當時淒慘情境，她永遠也忘不了，那場景就像噩夢一樣地纏著她。那種恐慌，如洪流一般，幾度幾乎將她淹沒。（六）