幾天後湯明見到了方曉燕，他和王慧說好，讓王慧把方曉燕帶出來吃飯，然後自己再假裝和他們偶遇。王慧用的藉口，還是說要感謝方曉燕幫了余浩，說要請她去學校附近新開的一家自助餐廳吃飯。

方曉燕本來不想去，她心裡一直惦記著自己那天為余浩墊付的出租車 費，還有賠給的哥的錢。她本想著余浩是不是會主動還給自己，可這麼久了，對方卻提也沒提。她回想當天余浩的模樣，喝得醉醺醺的，恐怕壓根就不記得自己替他付車費和賠錢的事了。那錢對別人來說不算什麼，卻夠自己過好幾個禮拜了。

她差一點就要對王慧說：吃飯就算了，讓余浩把欠我的錢還給我吧。

可王慧話鋒一轉，又說今天余浩有點事，所以就她們姊倆去了。方曉燕想，好吧，今天可以難得敞開吃一頓，就算是自己把墊出去的錢再吃回來吧。

兩個人一到地方，王慧就起來端著盤子去拿吃的。方曉燕以前沒有吃過自助餐，也只好跟在王慧後面，學著她的樣子。

吃到一半，一個年輕男人過來，笑著跟王慧打招呼。王慧向方曉燕介紹說，這是自己的朋友湯明。湯明伸出手來，方曉燕也趕緊伸出手去，兩個人握了一下。湯明又跟王慧寒暄了幾句，方曉燕注意到，這個叫湯明的，在跟王慧說話的時候，眼睛還時不時地盯著自己看。無所謂了，反正自己也不認識那人。

她的肚子咕咕叫著，魚、蝦、雞腿、牛肉，這些平常她想都不敢想的東西就在自己眼前，她顧不上那麼多，只管埋頭吃東西。（二六）