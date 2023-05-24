王幼嘉／圖

看著她美麗的背影消失在地鐵站 裡，想到她提到的爸爸，又想到麻老三提到的祝永吉，我覺得可能要有什麼不好的事情發生。

我飛快地往回跑。往日的碎片像奸厲的鬼魅在我的身後追趕，我一定得甩掉它。我不能失去自己重新當人的機會。

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直到十八歲以前，我都是我們村子裡的驕傲。那一年的高考 ，我是縣裡的狀元，因此還上了當地的報紙，就連市裡的電視台都派人來家裡採訪。村長讓我戴著狀元帽和大紅花，騎著他從鄉裡雇來的大馬，在我們村裡東西南北來回走了好幾圈。

那是我人生的高光時刻。我天真地以為，我以後的人生也一定都是坦途了。我去了大城市念大學，很快就意識到「寧當雞頭，不當鳳尾」的意義。可說實話，在人才濟濟的都市裡，我覺得自己連「鳳尾」都很難算的上。

大學畢業後，我應聘去了一家外企工作。公司裡，我沒有什麼朋友，對於那些中國人非得用英文名的做派也很是看不慣。我的頂頭上司是個有海外留學經驗的老女人，平常一句話裡通常夾著一半的英文，不倫不類的。別人見了她，都是一口一個Lisa姊，只有我堅持叫她的中文名字尹秋蘋。

也許是因為我從不對她阿諛奉承，也許她就是單純地看我不順眼，想要整我，一次我們組負責的一個項目出了點紕漏，明明不是我的錯，她卻抓住不放，硬是推到了我的頭上。我鬧到人事部，折騰了好久，才意識到公司裡的一個董事是尹秋蘋的姨夫。結局自然不用多說，我成了背鍋的人。雖然明面上並沒有把我開除，可我成了公敵，壓抑扭曲的辦公室氣氛讓我根本沒有辦法再待下去，我只能辭職。

我靠著自己不多的積蓄繼續撐著，每天都穿得人模狗樣的去跑各種招聘會，一直沒有什麼滿意的結果。一次，我垂頭喪氣地從一家面試 的寫字樓裡出來，過馬路的時候沒有注意紅綠燈，被一輛車撞倒，左腿骨折了。我給家裡打了電話，我爸、我媽連夜趕了過來。由於是我違規過馬路，所以撞我的司機不用承擔任何責任。

我爸操心我工作的事，說要去我單位幫我請病假。不得已，我跟他們攤了牌。我爸抽了一夜的菸，我媽也掉了眼淚，然後他們幫我打包了東西，聯繫了房東。我從跟人合租的地方搬了出來，跟著父母回到了老家養傷。

在家裡歇了沒幾天，我就開始意識到，在村裡關於我的評價已經變了。我早就不是那個騎著駿馬意氣風發的少年了。以前在學校成績墊底的人，有的承包了鄉裡的磚廠、有的倒騰海鮮，都發了財，吃香的喝辣的不說，還把家裡的土房子推倒，蓋了嶄新的三層小樓。而我呢，賦閒在家，除了委靡的鬥志和一條打著石膏的殘腿以外，一無所有。

石膏一拆，我就離開了村子。父母沒有阻攔，我在家裡無所事事，他們在村裡也抬不起頭來。想到我在大城市裡被人算計、四處碰壁，我的心裡還是有點發怵。我沒有再回都市，而是去了省會旁邊的一個三線小城，在一家教輔機構裡找到了一份工作，在離單位不遠的城中村裡租了一間房。

房間背陰，每天只有不到一個小時的時間，可以曬到太陽，拆了石膏的腿依然會在陰鬱的房間裡隱隱作痛。我每天如行屍走肉般生活，想不明白自己是怎麼樣一步步走到了現在。

半年之後的一天，準備下班的我在學校的大廳裡，聽見有人用熟悉的鄉音叫我的名字。祝永吉比我記憶裡高了不少，他張開長長的胳膊抱住我，硬是要拉我出去吃飯。我跟著他來到街邊的小酒館。他說他姊嫁到了這裡，生的女兒很聰明，想要參加課外輔導，再拔尖、再提高，家裡正幫著四處參謀學校。他這幾天正好過來看他姊，路過這看見了招牌，就進來看看，沒想到竟然遇到了我。

「緣分啊。」他喝了一口酒，砸了砸嘴說。

我們村不算大，當年跟我一起從鎮裡的初中畢業的除了麻老三，就是祝永吉。後來我考上了縣裡的高中，又上了一本，麻老三去念了技校，祝永吉初中畢業就沒再念書。他說自己不喜歡上學，不是讀書的料，就跟著村裡的人一起南下打工去了。

他跟我說了很多自己在南方受過的苦，還說自己的手在工廠裡操作機器的時候受過傷，差點就全廢了。幸虧後來去了一位老中醫那裡針灸，才算保住。看我走路還有點輕微的跛，他執意要我也去老中醫那裡看看。

周末的時候，他果然騎著摩托車來接我。在那以後，接連帶著我去了好幾次。針灸了幾次以後，腿上果然感覺好了很多。中醫囑咐我要多曬太陽，遠離晦暗之地。我只是點頭，沒敢接話。我現在住的地方，被子是潮的，孢子在我看不見的地方肆虐。我也想搬去陽光充足的大房子裡住，我也想重新殺回我失敗過的都市，可是離開得越久，我心裡的怯意就越重。我早就不是那個充滿自信，在村子裡耀武揚威的狀元郎了。

那天祝永吉送我回了家，屋裡很冷，我打開電暖器，和永吉在沒有陽光的房間裡喝啤酒。我告訴了他這些年發生在我身上的事，祝永吉一直用複雜的眼神望著我，像是思慮再三後，他放下手中的啤酒瓶。

「你這樣下去不行。」他說，「你這樣下去遲早得廢。」

我只能嘆氣。我正想說，我最近在考慮自己是不是該返回學校，考研究生，畢竟我似乎只擅長讀書。（二）