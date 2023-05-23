我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

每個人的哀愁（一）

桑文鶴
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

1

門鈴響的時候，我的第二盤菜剛剛出鍋。看了看表，我以為是藍清提前到了，小跑著過去開門。門開了，我的心一沉，門口站著的不是藍清，是麻老三。

麻老三大名叫麻錦頻，拗口又難寫。他是家中老三，上頭還有一個哥哥、一個姊姊。他和我同歲，村裡面的人都叫他麻老三。

我說：「你怎麼來了？」

麻老三碰掉我擋在門上的手，自顧自地走了進來，「我來看看你。」他脫掉鞋，四處看了看，「這麼長時間沒見了，怪想你的。」他在客廳的沙發坐下，「房子不錯，布置得挺溫馨的。看來你過得挺好。」

我關上門，咬緊後槽牙，在心裡暗暗盤算，該怎麼樣才能在藍清到來之前，把麻老三打發走。

今天是藍清的生日，本來我已經選好了餐廳，可她卻提出想吃我親手燒的菜。她與人合租，四個女孩共用廚房，所以只能來我家。我們認識的時間不長，從我正式向她表達了好感到現在，也不過只有半個月而已。不知道藍清對我怎麼樣，反正我在她面前，還沒有完全放棄自己是愛乾淨的文藝男生的偽裝。

這次為了準備她來家裡，我特意找了一個鐘點工，把一室一廳的房子從裡到外都打掃了一遍，就連被套、床單，也全都換了新的。藍清說要給我一個驚喜，想到她說的驚喜，有可能是留下來過夜，我的心裡一陣激動。從早晨一睜眼開始，我全身的每個細胞都躍躍欲試地想要快點迎接這個浪漫之夜。

可現在，麻老三的不期而至，卻讓一切都泡了湯。

「你找我有什麼事嗎？」我盡量壓制住口氣裡的埋怨，「怎麼也不打個電話。」

「我打了，可你沒接。」

我嘆了口氣。他沒說謊，這幾天收到了幾個陌生號碼的來電，我以為是詐騙電話，就統統沒接。

「你怎麼知道我住這？」我問。

「我問我嬸了。」他給了我一個大大咧咧的笑容。

他嘴裡的「嬸」是我媽。我年初剛在這座城裡買下了這套一室一廳的老破小，裝修了一下就搬了過來。這本不算什麼，可在我媽眼裡，卻成了了不起的成就，我幾乎可以想像出她在村口的陽光下，眉飛色舞跟眾人炫耀的樣子。我不怪她，因為我，她和我爸曾經在村裡過了幾年低頭走路的日子。現在終於能揚眉吐氣，我的心裡也暢快些。

正是因為這樣，我很珍惜現在的生活。一年前，我離開了之前的單位，開了一家自己的仲介公司，現在一切都終於進入正軌。我還遇見了前來尋找房源的藍清，我的生活似乎從來都沒有這麼好過。

「今天是什麼特別的日子嗎？這麼隆重？」麻老三終於注意到了餐桌上的花和高腳杯。

「沒什麼，待會要來個朋友。」我不想提起藍清，更不想讓藍清見到他。

「那很好啊，多個朋友多條路。我初來乍到，也想多認識幾個朋友。」他站起來，走到廚房的洗手台那去洗手。他挽起袖子的時候，我看到了他小臂上那個圖樣別致的紋身。我曾經也有一個同樣的紋身，可後來我去了美容醫院，用激光把它除掉了。

麻老三笑嘻嘻地問：「喲，準備了這麼多菜，要不要我幫你掌勺啊。你知道咱們仨裡面，就我的手藝最好。」

聽到他這麼說，我打了個哆嗦。「咱們仨」，說的是我、他，還有祝永吉。我們仨是村裡一起長大的好朋友。那個紋身是我們三個一起去紋的。

祝永吉一年前被槍斃了。

我知道麻老三一定來者不善，卻像是被他這句話一下子拿捏住了軟肋，不知道該如何應對。愣神之間，門鈴又響了。我衝過去開門，門口站著穿著連衣裙，滿眼笑意的藍清。

接下來的事自然不用多說，原本是浪漫繾綣的生日會，變成了同鄉敘舊會。唯一讓我吃驚的是，藍清竟沒有我想像中的那樣憤怒和失望，或者說，她如同一個天才演員一般掩飾得很好。麻老三嘻皮笑臉地跟她說起一些我的童年糗事，她竟也聽得樂在其中，還時不時笑著追問。

趁著她去洗手間的空檔，麻老三湊過來小聲地跟我說：「你小子運氣不錯，這姑娘挺好。」看我沒反應，又加了一句：「我知道我今天壞了你的好事，算我欠你的，但我真的有事，必須得跟你面談。」

吃完飯，麻老三還是沒有要走的意思，反而提了好幾次，第二天一早讓我陪他去個旅遊景點。藍清像是聽出來了他話裡的意思，看了幾次手機以後，就說要走了。我說要打車送她回家，她說：「別亂花錢了，你送我到地鐵站吧，我住的小區就在地鐵站旁邊。」

去地鐵站要走十五分鐘，一路上我都在跟她道歉，說沒想到老家的朋友會突然出現，又說我會找機會補償給她。她只是低頭淺笑，身上的香水在夜風裡若隱若現。離開前她給了我一個擁抱：「小志，不管怎麼樣，都要謝謝你替我過生日。你的手藝不錯，讓我想起了我爸爸給我煮過的飯。」

藍清也是個來自外地的小城女孩，媽媽早逝，全靠當司機的爸爸把自己拉扯大。四年前，藍清的爸爸失蹤了，他開的車被找到，可人卻下落不明。但根據現場的情況來看，估計是凶多吉少。我們的關係一確定，她就跟我說了她爸爸的事，她噙淚傾訴的樣子，有種楚楚可憐的美。

我說：「我肯定不能和你爸爸相提並論。不管他身在何方，他一定都希望你快樂。」

她點點頭，淡然地笑了笑，又朝我揮了揮手，說：「再見。」（一）

地鐵站 手機 詐騙

上一則

爭取百萬分之一秒領先 張志堅打造證券業聯發科

下一則

籠中鳥

延伸閱讀

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重
送暖… 75歲日翁在烏克蘭開店 免費供餐

送暖… 75歲日翁在烏克蘭開店 免費供餐
洛杉磯男地鐵拿刀捅人 遭警開槍壓制

洛杉磯男地鐵拿刀捅人 遭警開槍壓制
洛城男子地鐵騷擾還捅人 持刀與警對峙被槍傷

洛城男子地鐵騷擾還捅人 持刀與警對峙被槍傷

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
Noveala∕圖

肺腑之言（上）

2023-05-16 02:02
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02

墨西哥旅遊驚魂

2023-05-16 02:00
公私集資千萬進軍威尼斯的「循環茶事」，主體建築茶屋遭批太醜「就算是學生作品也會被當掉」。(記者陳宛茜／攝影)

集資赴威尼斯參展作品遭批醜 「就算是學生作品也會被當」

2023-05-21 16:40

別住到美國人家

2023-05-21 02:00

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」