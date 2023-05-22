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紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

星星看望著囡囡（全文完）

江在涵

「啊！」我不禁大吃一驚，「那囡囡什麼時候回來呀？」

胡叔叔眼裡流下淚來，「囡囡，也許不會回來了。」

我盯著胡叔叔，久久說不出話來。過了好一會，我又問道：「那楊阿姨去哪裡了?」

「她……她永遠都不會回來了……」胡叔叔轉過身，雙肩一抖一抖，無聲地抽泣起來。

我垂著腦袋，手裡拿著玻璃珠，像洩了氣的皮球一樣。走回家，在四宿舍小武子家門口，幾個阿姨在和丁阿姨輕聲說著什麼。

「是宮外孕。」

「宮外孕就這麼奪人命呀？」

「楊老師這麼年輕，說走就走了……」

「囡囡真可憐！」

「可不是嗎！外公、外婆連夜趕來了，抱著女兒的遺體大哭。後來，就把囡囡帶回上海去了，說是再不能把孩子放在偏遠落後的山區，再不能失去外孫女了。」

「大城市是更好。要是在上海，楊老師也不會死。」

什麼？楊阿姨死了？小囡囡再也沒有媽媽，再也不會回來了？這幾句話，就像驚雷一樣，把我一下子打矇了。

那天晚上，我躺在小床上，一閉上眼睛，就好像看見小囡囡「咯咯咯」地笑著，伸出手，向我搖搖擺擺地走過來。我這是怎麼了？

正在書桌前備課的爸爸聽見我翻來覆去的聲音，就走到我的小床前，輕輕地拍著我。

「爸爸，人死了會怎麼樣？還能見到家裡的人嗎？」有爸爸這樣拍著我，我感覺舒服多了，眼睛半睜半閉的，卻忍不住問。

「小涵，人總會死的。人死了，就會飛到天上去，變成一顆星星，在天上看望著自己的家人。」爸爸低聲安慰道。

那就太好了。楊阿姨現在一定就在天上，變成了一顆美麗的星星，看望著囡囡呢。（全文完）

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