三個愛喝咖啡的女人（三）

薛慧瑩／圖

「昨天大姑說她去買點東西，讓我一個人看一下公公。剛開始他還好好的，跟我聊天，像以前一樣誇我是個漂亮的小姑娘，對我特別親切。說著、說著，不知怎的，忽然就變了一張臉，問我是哪來的，是誰派來監視他的？質問完，就說要把我送到警察 局。」雅君心有餘悸地說：「幸好我發現他的眼神不對，對我充滿了無比的敵意，一副要置我於死地的樣子，我趕緊起身拔腿就跑。我沒地方逃，就繞著客廳跑，他一路追……後來我實在是跑不動了，就被他抓個正著。他力氣大，拽著我的手膀子不放，我拚命掙脫，就留下了這麼一大片抓痕。」

雅君想到，昨天要不是大姑正巧回來，看到公公抓著她不放，趕緊奔過來轉移他的注意力，讓公公鬆了手，不然她還真不知事情會怎麼樣發展。

她看著大姑笑嘻嘻地用溫柔的語氣對公公說：「爸，你看我給你買了什麼？」公公看到大姑，整個情緒緩和下來，隨著大姑慢慢回到餐桌旁。大姑說：「來，我給你買了你最愛吃的沙琪瑪，你先坐好，我幫你泡杯茶來。」

大姑一邊忙、一邊對她說：「妳去休息吧！這邊我來就好。明天妳不是還要和朋友聚會嗎？」

她回到自己房間，心臟還噗噗跳個不停。她這輩子一直活得寬裕而從容，哪想到，現在的生活空間會變得如此狹窄！窄到像被兩面牆擠壓得連呼吸的空間都沒有了。昨晚睡前梳洗完畢，照鏡子的時候，自己都忍不住倒抽一口氣。原本白皙的臉龐，顯得暗沉沉、灰撲撲的，飽滿像蘋果 的雙頰，不知什麼時候凹陷了下來。一張臉看起來很鬼魅，難怪公公看了要抓狂。

她突然覺得像掉入又黑又深的水井裡，生命就將淹溺在裡頭，像是被宣判了死亡一般。她沮喪地從浴室出來，正巧公公走過，溫柔地對她說：「君君，該睡囉。」她見到公公的眼曈黑得發亮，純粹得沒有一點雜質，無辜的一張臉泛著清亮的光。她想起三十多年前初見公公的那一刻，公公對她所有的好。那溫柔瞬間填滿淒苦的心，暖暖的，像她眼角緩緩流下的眼淚。

每天要照顧隨時會變性子攻擊人的公公，還要小心翼翼面對雙眼嚴厲冷冽，如出鞘之劍的婆婆，真有無法向人言語的苦楚。每天上床時，她都覺得身體碎成千片，四處散落。要不停給自己打氣，費上好大力氣，才能將碎片拾回來，再一片一片兜好。總要在床上躺上很久，似睡似醒，最終在沉沉黑幕中，慢慢進入忘憂的世界。

美琴看著雅君臉色陰鬱，泛著死灰一般的顏色，感受到孤零零的她像一個還沒成熟便掉落地上的蘋果，一點一點開始腐爛，心頭大驚，急急說：「我聽說失智 者有時僅是隨著病情惡化，對負面感受的忍耐度降低，有時僅是肚子餓、口渴、尿濕褲子、身體不適，就會大發脾氣，甚至打人。或者因為妄想和幻覺的關係，而對他人產生誤解，出現言語或著肢體的攻擊行為。他們這時只相信自己看見和聽見的，妳怎麼跟他們解釋或者爭辯都沒用，很可能還會引發他們更為生氣的情緒。這時唯一能做的，就是避免爭辯，用什麼來轉移他們的注意力。所以一旦突發攻擊行為，極可能會帶來傷害，只有『逃』為最上策。」

「我也這麼認為，」馨馨問：「雅君，妳家不是有印傭嗎？還有婆婆呀，妳大姑不是三天兩頭回來幫忙照看嗎？」

「原來是有個菲傭，前陣子突然說不做了，現在還在找呢──妳們知道我婆婆向來很挑的。」

「妳公公會攻擊人，這可不好玩。」美琴想到雅君面臨著兵荒馬亂、驚心動魄的情境，急得幾乎跳起來，「先僱一個再說呀。」

「前些天有人介紹我婆婆幾個印傭，還沒面談，她就摔了一跤，現在還在醫院裡住著呢。家裡人手不夠，也沒辦法。昨天我一個人看顧公公，剛開始還好好的，誰曉得他忽然就變臉攻擊起我來了，」雅君心有餘悸地說：「他以前不是這樣的。我家向來是我婆婆扮黑臉，他扮白臉的。」

在這炎熱的夏天，看著長得最漂亮，年紀也最輕，會畫畫、會彈琴，還寫得一手出色書法的雅君，馨馨和美琴都料不到，到了花甲之年，突然要受這種罪，感覺她瓷一般的臉如此冰涼，講話的時候不時露出新長的魚尾紋，刻著密密的風霜。連說話的聲音都帶著顫抖的音調，知道隨著歲月的流逝，她的負擔也只會越來越重，心裡不勝唏噓。（三）