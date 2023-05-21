我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

星星看望著囡囡（五）

江在涵

她突然回過頭來，對著我「咯咯咯」地笑著，清晰地叫了我一聲：「哥哥。」

我不由得一陣心潮起伏，忍不住親了一下小囡囡花瓣一樣鮮艷嬌嫩的小臉蛋，把她緊緊地摟在懷裡。

囡囡要是我妹妹，那該多好啊。我不禁暗暗想。

4

好幾天沒看見囡囡了。我不禁有點著急，就跑去問林奶奶：「林奶奶，囡囡怎麼不來了？楊阿姨怎麼也不來了？囡囡還想看我新買的玻璃珠子呢。」

林奶奶搖搖頭，長長嘆了一口氣說：「小涵，你還是別問了。你還小，不懂得大人的事。」轉身就要走。

我真著急了，追著林奶奶問：「林奶奶，這到底怎麼回事呀？」林奶奶只是嘆氣，不停搖著腦袋，卻什麼都不說了。

我垂頭喪氣地回到家裡。坐在小床邊上，越想越不甘心。對了，囡囡家不是住在三宿舍嗎？那我就去三宿舍找她去。

我手裡拿著一盒新買的玻璃珠，跑到了土台那一側的三宿舍，見到胖胖的汪老師正坐在宿舍門口的大桉樹下面乘涼，我就問：「汪叔叔，你知道胡老師住在哪個房間嗎？」

「你這個小傢伙，今天來找胡老師幹什麼？胡老師現在可不太好。不過，他應該在家。」汪老師說著，指著二樓說：「二樓左邊第三個房間。」

我跑上了二樓，敲著第三個房門，大聲叫著：「胡叔叔、胡叔叔。」

敲了好久，房間裡才響起了沉重的腳步聲。房門打開了，胡叔叔雙眼又紅又腫、頭髮又長又亂，眼神迷茫地看著我。他看上去和以前好像很不一樣呀。

「胡叔叔，我來給囡囡看我剛買的玻璃珠子。」我舉起手中的盒子。

「囡囡……她回上海了，跟著外公、外婆了。」胡叔叔低聲說。（五）

上一則

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

下一則

別住到美國人家

延伸閱讀

中國一線城市罕見出現人口負成長

中國一線城市罕見出現人口負成長
義停發中國團簽？ 簽證服務中心：僅上海約滿暫停

義停發中國團簽？ 簽證服務中心：僅上海約滿暫停
上海理髮店

上海理髮店
上海富婆開月薪2萬美元徵「貼身丫環」 要求跪地服務惹議

上海富婆開月薪2萬美元徵「貼身丫環」 要求跪地服務惹議

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
陳思年∕圖

智勇雙全的母親

2023-05-14 02:02
「此間的少年」封面。(取自維基百科)

抄襲金庸小說人物 法院判中國作家侵權賠償

2023-05-13 11:48

猶太媽媽的啟示

2023-05-14 02:01
Noveala∕圖

肺腑之言（上）

2023-05-16 02:02

墨西哥旅遊驚魂

2023-05-16 02:00

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾