星星看望著囡囡（五）

她突然回過頭來，對著我「咯咯咯」地笑著，清晰地叫了我一聲：「哥哥。」

我不由得一陣心潮起伏，忍不住親了一下小囡囡花瓣一樣鮮艷嬌嫩的小臉蛋，把她緊緊地摟在懷裡。

囡囡要是我妹妹，那該多好啊。我不禁暗暗想。

4

好幾天沒看見囡囡了。我不禁有點著急，就跑去問林奶奶：「林奶奶，囡囡怎麼不來了？楊阿姨怎麼也不來了？囡囡還想看我新買的玻璃珠子呢。」

林奶奶搖搖頭，長長嘆了一口氣說：「小涵，你還是別問了。你還小，不懂得大人的事。」轉身就要走。

我真著急了，追著林奶奶問：「林奶奶，這到底怎麼回事呀？」林奶奶只是嘆氣，不停搖著腦袋，卻什麼都不說了。

我垂頭喪氣地回到家裡。坐在小床邊上，越想越不甘心。對了，囡囡家不是住在三宿舍嗎？那我就去三宿舍找她去。

我手裡拿著一盒新買的玻璃珠，跑到了土台那一側的三宿舍，見到胖胖的汪老師正坐在宿舍門口的大桉樹下面乘涼，我就問：「汪叔叔，你知道胡老師住在哪個房間嗎？」

「你這個小傢伙，今天來找胡老師幹什麼？胡老師現在可不太好。不過，他應該在家。」汪老師說著，指著二樓說：「二樓左邊第三個房間。」

我跑上了二樓，敲著第三個房門，大聲叫著：「胡叔叔、胡叔叔。」

敲了好久，房間裡才響起了沉重的腳步聲。房門打開了，胡叔叔雙眼又紅又腫、頭髮又長又亂，眼神迷茫地看著我。他看上去和以前好像很不一樣呀。

「胡叔叔，我來給囡囡看我剛買的玻璃珠子。」我舉起手中的盒子。

「囡囡……她回上海了，跟著外公、外婆了。」胡叔叔低聲說。（五）