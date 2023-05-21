三個愛喝咖啡的女人（二）

薛慧瑩／圖

「我也聽說很棒。」

「是啊，十一點開始，我覺得很值得去。看完還給自己一個奢侈的慰勞，跑去義大利 餐廳吃了一頓極其享受的午餐──我們都需要對自己好一點。」

「妳看到的沉浸式展覽，和現在網路上瘋傳的梵谷沉浸式藝術展，是一樣的嗎？」

「滿類似的，讓人如身在魔幻般的藝術場景裡。」

「說來給我們聽聽吧，我也想體驗一下。」

「我覺得很值得體驗，」馨馨精神一振，眉飛色舞地說：「整個場景是由牆面一直延伸到地板，妳一走進去，真的立刻就如同身歷其境。場景一幕一幕變化，讓妳像走入異國的情境裡，感覺自己是一個旅人，跟著故事的劇情走。沉浸其中，真有感同身受的感覺。當我站在充滿未來世界疏離感的城市遺跡當中，不免心生疏離與寂寞不安之感。另外有魔法巫術共存的中土世界、少女心的粉紅浪漫夢境等等……到最後的繁星滿點，總共有八個不同風格的主題，虛實交錯，真的是一種很特別的體驗。」

「聽起來真不錯，」雅君說，「我們的真實人生不也是這樣嗎？有時甚至連虛實之間都沒有界線。」

「記憶這種東西，真有些不可思議。我們每天身在瑣瑣碎碎的情境裡，認為就是日常，很少會注意到當時的風景。有時候忽然回憶起過去，那些片段片段，原來在生命裡頭，都有不可磨滅的意義。記憶，倒底是不是永恆？像我媽媽現在看起來什麼都想不起來，我就會想，也許她現在是在哪個時空裡呢。所以我一聽說有這個所謂的『平行時空』展覽，我就決定一定要來看看。雖然展覽內容跟我想像得不一樣，但當作給自己放個假輕鬆一下，也是挺好的。」馨馨凝重地說：「我媽剛開始有癡呆症狀時，我們拚命想把她拉回現實來，最後總是沮喪與挫敗，甚至可說是弄到兩敗俱傷！好長一段時間，我矛盾得像鐘擺一般，不停左右擺動。後來才想出道理來──她的心是留在另一個她悠然自得的世界，過得挺安適的。我們硬強迫她回到這個現實世界，她每每一臉張皇，我們於心何忍啊？對她而言，我們全是她不認識的陌生人！可以這麼說，其實我早就失去母親了！那種感覺就像冰天雪地燒得暖暖的壁爐火焰，突然就熄了，寒氣從四面八方鋪天蓋地而來，逼得妳連呼吸都困難。」

「這過程無疑是一種折磨。」雅君心有戚戚焉地說，「想要一直守護著他們，也都是不可能的啊。」

大家都默然了。

這時服務生將馨馨點的拿鐵和瑪德琳貝殼蛋糕，還有雅君的手工咖啡 及提拉米蘇端了上來。

服務生是個漂亮的大學生，笑起來兩個小梨渦，嬌俏又靈動，總能帶動客人的好心情。

「我剛才吃過大分量的義大利餐，三個貝殼蛋糕哪吃得下！妳們要不要一人分一個？」馨馨把充滿蛋香、奶油香的貝殼蛋糕，分別放在雅君和美琴的點心盤上，說：「拿鐵配一個小貝殼蛋糕也剛好。」

「哇，好香啊！」自稱「吃貨」的雅君一看到甜點，眼睛都亮了。

「我先品嘗一下這家的單品咖啡，」她輕啜一口咖啡，「嗯，口感滑順、香氣十足，幾乎喝得出咖啡本質的生命。」雅君停了一下，後悔地說：「今天不該叫提拉米蘇，應該點日式輕乳酪蛋糕的。」

「我今天正好點的是日式輕乳酪蛋糕。等我的甜點上來，我們交換吃。」

美琴說：「提拉米蘇配濃縮咖啡正好。」

說著，美琴的咖啡和點心來了。

才一會兒工夫，雅君就把咖啡和點心全解決了。

「欸、欸，」美琴急著勸她，「我們才開始呢。」

「沒關係，只有這個時候，才能忘卻煩惱，就讓我多吃點吧！好久沒有這麼痛快地吃了。」雅君吞下最後一口蛋糕、喝下最後一口咖啡，舒了一口氣，「真痛快！」

「雅君有什麼煩惱的事嗎？感覺妳好像瘦了些。」美琴看著雅君誇張的動作，滿腹狐疑，忍不住問。

「唉，是啊，」雅君嘆口氣說：「在美國每天都想減肥，節食、運動樣樣來，體重只增不減。回台灣才幾天的工夫，就瘦了兩公斤。」

「真不少欸，」美琴問：「妳公公還是那麼難搞嗎？」

「妳們看看，」雅君伸出手來，將袖子往上拉。

「Oh my God！」美琴抽了一口氣，說：「我還覺得奇怪，這麼熱的天氣，妳怎麼還穿個長袖衣服？」

「這怎麼回事？」馨馨問。

雅君的手臂上到處都是指甲的抓痕，雖不致血跡斑斑，卻也傷得不輕。抓傷的痕跡在白皙的手臂上蜿蜒著，像一張剛蛻下的蛇皮，還感覺到令人驚懼的活生生的氣息。（二）