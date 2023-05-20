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當時的月光（二二）

郁嘉茵

到了吃飯的地方，王慧嚇了一大跳。一個大包廂，兩桌，男女各一桌，一桌差不多都有十五個人。跟自己隔了兩個人的那個女孩，王慧看著很面熟，後來想起來，那不就是湯明的女朋友嘛！她心裡一驚，趕緊在煙霧繚繞的包廂裡到處找，果然看見湯明也坐在男生坐的那張桌子上。湯明早就看見了她，在王慧慌亂的目光撞上來的時候，他從容地向她點點頭。

正式開吃的時候，王慧才搞清楚了今天的狀況。原來還是為了湯明開的那個娛樂公司，一個去年從音樂學院畢業的師哥現在在湯明的公司裡當音樂總監，估計是想拉師弟們一把，所以攢了這個局。席間湯明的女朋友也是一副女主人招待賓客的架勢。飯吃得差不多，又有人拿起麥克風開始唱歌，人們你來我往地敬酒。

這時余浩宿舍裡的一個哥們過來跟王慧打招呼，他估計也是多喝了幾杯，大大咧咧地說：「嫂子，今天看你和我浩哥一起來，我就放心了。我們宿舍這一畢業，有三對都當場分手了，我女朋友也跟我吹了，嫌我沒能力，人家家裡給介紹了更好的……」王慧招呼他在旁邊的椅子坐下。「嫂子，說實話啊，浩哥那次胖頭腫臉喝醉了回來，我還以為你倆是不是出了什麼事呢！後來聽人說，是一個短頭髮女孩送他回學校的。我一想，你不是長頭髮嘛，我還擔心，呀，是不是你們也黃了……」

王慧聽矇了，她說：「什麼，你說什麼？」

余浩估計是看見她臉色不對，又看見他舍友絮絮叨叨的熊樣，猜到了有可能是說了什麼。他趕緊過來，想把舍友又勸回男人那桌。他壓低聲音跟王慧解釋：「他喝多了，胡說的。」（二二）

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