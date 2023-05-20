惠強大笑，掛斷電話。

之後兄弟二人各忙各的，生活重新變回寧靜而平庸的樣子。

一連幾個星期，明生的兒子都在星期中間，跟班主任說自己得了抑鬱症，必須要請假去看心理醫生。回到家，手機 剛剛開機，不管是生理上的，還是心理上的病，全部煙消雲散，異常專注地用手機看短視頻、刷抖音 、玩遊戲。如果不是父母一再催促，他可以整天不吃飯、不睡覺，廁所也不用上。

明生終於明白，兒子身上所有非理性行為的根源是手機，規定兒子周末一天只可以玩手機兩小時，剩下的時間不能碰手機。如果再在非周末時間回家，無論什麼原因，都不能碰手機。兒子於是大鬧，再也不肯去學校。

「不上學也沒什麼，去拜惠強叔叔為師吧，學做廚師。」明生說。

惠強上班的酒店做午晚兩個飯市以及消夜，他早上八點接走明生的兒子，到晚上十一點再送回來。

兒子回家後十分興奮，說自己洗了不計其數的碗碟，手都泡腫啦……第二天，再也不肯去做惠強的徒弟，一大早自己打車溜回了學校。

明生以為兒子經過廚房的錘鍊之後會懂事，沒想到接下來的那個周末，跟以往的周末並無不同──兒子用盡了一切手段，轟轟烈烈地想從明生手中拿到手機──明生異常生氣，也異常冷靜，不肯再讓步，堅持只有晚上睡前，才可使用手機這一原則。

妻子對明生說：多麼懷念小時候乖巧的兒子！

「有時真想掐死他。」明生說。

現在明生兩公婆有如驚弓之鳥，電話鈴聲讓他們膽戰心驚，怕是台山老家打來、怕兒子從學校打來，更怕兒子的老師打過來。（一○）