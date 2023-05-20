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星星看望著囡囡（四）

江在涵

「江老師，」他給爸爸打招呼，「我一會要和小楊上台，麻煩你和你家的小涵幫我看著小囡囡。我家的小囡囡就服小涵。」他笑著說。

「沒問題，小囡囡就放在我們這裡。小涵，你就抱著小妹妹。」爸爸滿口答應著。

小囡囡坐在我懷裡，好奇地東張西望著，手裡一會指著這裡、一會指著那裡，「呀呀」地叫著。我對囡囡說：「囡囡，你爸爸、媽媽要表演節目，一會你可別再叫了。」囡囡這回很聽話，慢慢安靜了下來。

禮堂的燈光暗了下來。一位臉上塗得紅撲撲的大姊姊從紅色的帷幕中轉了出來，站在麥克風前大聲說：「聯合晚會現在開始。第一個節目，由贛南師專楊老師指導，師專音樂藝術系學生表演舞蹈：草原女民兵。伴奏：師專楊老師、三中胡老師！」

頓時，帷幕徐徐拉開，胡老師和楊阿姨坐在後面。胡老師吹著笛子，楊阿姨拉著小提琴。在悠揚婉轉又優美的旋律中，一隊穿著蒙古民族服裝的漂亮大姊姊翩翩起舞，一個美麗的大姊姊舉著紅旗領跳。她們一會緩慢、一會快步，一會悠揚、一會激昂，可好看了。小囡囡看得出神，不吭氣了。

「爸爸，那個舉旗幟的大姊姊，好像是你以前的學生。」我輕聲對爸爸說。

「是，她叫怡冰。咦，你怎麼什麼都記得清清楚楚？」爸爸扭頭地看了我一眼。

在黑暗中，我得意地笑了笑。哼，我當然記得住，就是幾年前弟弟出生的事，我不都還記得清清楚楚嗎？

一會舞跳完了，禮堂裡響起了熱烈的掌聲。胡老師拉著楊阿姨的手，和跳舞的姊姊們一起彎腰給大家謝幕。

小囡囡也興奮起來，指著舞台直叫著：「爸爸、媽媽。」（四）

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