三個愛喝咖啡的女人（一）

薛慧瑩／圖

三個愛喝咖啡 的女人，前後從舊金山南灣回台探望父母，終於協調出一個大家都有空的時間，在離美琴家不遠的一條窄巷子，一棟外觀毫不起眼的咖啡屋裡相聚。

這棟外型看似老舊的屋子，內部拆除了天花隔板，再現原木的架高屋頂。從屋脊延伸而下，有著立體錯覺的透氣窗，以及保留原始老屋木造結構的樑柱與窗框，令人眼睛一亮。開放式的廚房，內部設計處處充滿了創意與巧思。大面積的純白間雜著淺灰的色調，與深咖啡色的原木銜接，強烈的色差，形成直觀而鮮明的視覺衝擊，碰撞出奇異的反差美感。

陽光穿過屋頂透氣窗灑落下來，經過一排短木條，像在桌面畫上淡淡的條形圖案，如同吟唱一首詩。當天的報紙和雜誌整整齊齊地擺在吧檯左邊的木質架子。雜誌架旁邊放了一個手工陶瓷罐，貼著一張簡單粉彩畫，雖然上面什麼也沒寫，想來是讓習慣給小費的外國顧客放小費的吧。清新的氛圍、沉靜的空間，像是清晨深林裡浮游閃爍的陽光，靈魂安置的淨土。這正是三個人迫切需要，可以徹底放鬆的世外桃源，尤其下午兩點，沒有太多客人。

美琴會選這家，除了復古休閒溫馨的氛圍外，點心才是決定因素。三人都是美食控，尤愛吃甜點，這家的點心都是老闆娘精選材料，親手製作的。這兒咖啡、點心選擇多，常換菜單，甜度適中。和老闆娘熟了，知道店裡有所謂的私房點心，她曾吃過老闆娘親手製作的綠豆糕，入口即化，芳香清甜，滋味悠揚。

三人坐好，各自點了咖啡與甜點。

雖說在矽谷大家常常見面，但是只要三人剛好都回台北，一定還會相約一聚。

「咦，馨馨，妳剛才去購物了嗎？買到什麼好東西呀？」雅君瞥見空的那把椅子上，除了三個皮包之外，還有兩個百貨公司的購物袋。

「是啊，這裡離一○一大樓很近，既然出來了，就乾脆早點出門順便逛逛。」

「妳媽還好吧？」雅君問。

「嗯，她一直差不多就是這個樣子。雖然這些年她的病況一年比一年差，但還算滿幸運的，」馨馨說，「其實應該說，是我們比較幸運吧！我媽是屬於那種安安靜靜活在她自己世界的患者。她的認知能力與記憶力確實是退化了，但她本來就內斂安靜，話不多，並不感覺到有太大的衝擊。她幾乎都待在家，即使方向感及空間感錯亂，也不致影響日常生活。如果不是我們賴著要帶她出去走走，她是不會獨自出門的，也不用擔心她走失。更沒什麼視覺、聽覺的幻覺或妄想種種現象，算是一個十分好照顧的阿茲海默症 病患了。加上家裡這兩個印傭原本就認識，互相配合得滿好，所以只要我想出門就出門，完全不用多慮。」

原來這世界上真有不勞而獲的幸福，而且真的有人總是能夠得到這樣的幸福，雅君想著，忍不住說：「馨馨真好命，」

「馨馨不是現在好命，一直都好命。」美琴笑道：「不但嫁個體貼又會賺錢的好老公，連她婆婆患阿茲海默症，也都是老公親自照顧，不假馨馨之手。」

「現在父母患阿茲海默症的人，真是越來越多了。」馨馨說，「我一個朋友上了一輩子的班，剛退休，正想好好享受人生，偏偏她公公就在這個時候得了老人癡呆症。美國人工、養老院 都貴，只能先自己照顧看看。上次見面才跟我哭訴說，她大概會比那啥事都不操心的公公先死。真是可憐哪。父母有老人癡呆症的家庭越來越普遍，這將來會不會變成一種社會問題啊？」

雅君想到昨天她公公忽然發癲抓狂，不由打了一個寒顫，喃喃地說：「是啊，怎麼得了呀！」

「早上我逛了一下一○一大樓，買了一點小東西要送給妳們。」馨馨從購物袋裡取出兩個小袋子，給了雅君和美琴一人一個。

「好漂亮啊，」雅君說，「是金色的Damper球一○一大樓鑰匙圈呢，設計得真好。謝謝妳！」

「我的是吊飾鑰匙圈，大樓鑲著水鑽，上有Damper Baby點綴，色彩繽紛亮麗，真是漂亮呀！馨馨好有眼光，謝謝。」美琴接過來，高興地說。

「我聽說五樓有雙融域AMBI SPACE ONE展覽，是一種沉浸式的展覽，妳去參觀了嗎？」美琴問她。

「去了，其實我今天到一○一大樓，主要就是來看這個的。因為主題是『尋找穿越平行宇宙之鑰』。想想我媽媽像是活在另一個世界，我忍不住想，這個宇宙是不是真有所謂的『平行時空』？她會不會是正在另一個平行時空裡？所以就跑來參觀了。」馨馨聲音有些哽咽。（一）